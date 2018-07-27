Сгорел дотла: в Запорожской области шаровая молния уничтожила дом

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Хозяева не пострадали

В селе Тарасовка Запорожской области полностью сгорел дом площадью 60 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Инцидент произошел во время сильной грозы. В постройку, которая находилась рядом с жилым домом, прямо глазах о хозяев ударила шаровая молния.

"В службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Мира в селе Тарасовка. Спасатели выехали на место происшествия и установили, что горит постройка площадью 60 квадратных метров. Выяснилось, что хозяева были в доме, когда увидели шаровую молнию. Она двигалась в направлении деревянной хозяйственной постройки, которая загорелась через несколько секунд. Пожарные смогли быстро локализовать пожар и провели разбор и поливку конструкции для предотвращения распространения огня на жилой дом", - сказано в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал, но само здание, к сожалению, выгорело дотла.

Фото: Последствия пожара (пресс-служба ГСЧС)

Напомним, в результате ударов молний в Полтаве, госпитализировано несколько человек.

В частности, мужчина 1964 года рождения, получил термические ожоги 1-ой степени передней стенки грудной клетки, а также закрытую черепно-мозговую травму в результате удара молнией.

Ранее мы писали о том, что в Херсонской области молния убила 18-летнего парня. Он во время грозы вернулся в поле, чтобы найти мобильный телефон.

Видео: STYLER.rbc.ua