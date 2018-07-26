Ударила молния: в Полтавской области из-за непогоды госпитализированы несколько человек

Фото: pixabay.com/domianek

В больницу попали семья с ребенком и мужчина

В Кременчуге Полтавской области в среду, 25 июля, во время урагана на родителей с двухлетним ребенком прямо на детской площадке упало дерево. В этот же день в полтавскую больницу после удара молнии был госпитализирован мужчина. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Пострадавших в результате падения дерева отца, мать и двухлетнего ребенка госпитализировали. Отмечается, что состояние всех членов семьи удовлетворительное.

Также 25 июля в результате удара молнии во 2-й городской клинической больнице Полтавы оказался житель Подольского района Полтавы 1964 года рождения, которого ударила молния.

Медики диагностировали у пострадавшего термические ожоги 1-й степени передней стенки грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму.

"Травмы потерпевшим получены в результате удара молнии в селе Давыдовка Полтавского района", -– сообщили в Полтавской ОГА.

Напомним, Супрун рассказала правила безопасности во время дождей и гроз.

Ранее в сети показали бушующую стихию в Запорожье.

Кстати, спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды в Киеве.

Что вы не знали об Уляне Супрун (видео: STYLER.rbc.ua)