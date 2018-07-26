Вдарила блискавка: у Полтавській області через негоду госпіталізовані кілька людей

В лікарні потрапили сім'я з дитиною і чоловік
У Кременчуці Полтавської області в середу, 25 липня, під час урагану на батьків з дворічною дитиною прямо на дитячому майданчику впало дерево. В цей же день у полтавську лікарні після удару блискавки був госпіталізований чоловік. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
Постраждалих в результаті падіння дерева батька, матір та дворічну дитину госпіталізували. Відзначається, що стан усіх членів сім'ї задовільний.
Також 25 липня в результаті удару блискавки у 2-й міській клінічній лікарні Полтави опинився житель Подільського району Полтави 1964 року народження, якого вдарила блискавка.
Медики діагностували у потерпілого термічні опіки 1-го ступеня передньої стінки грудної клітки, закриту черепно-мозкову травму.
"Травми отримані потерпілим у результаті удару блискавки в селі Давидівка Полтавського району", - повідомили в Полтавській ОДА.
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