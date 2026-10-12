Таро-гороскоп на 12 октября: прогнозы для Тельцов, Раков, Львов и других знаков Зодиака

Карты Таро подсказывают, какой может быть энергия 12 октября для каждого знака Зодиака. Кому-то следует готовиться к новым возможностям, а кому-то внимательнее отнестись к собственным решениям и эмоциям.

Овен

Карта Таро: Туз Жезлов

Овнов ждет мощный импульс к действию и новым начинаниям. Туз Жезлов советует не откладывать интересную идею и использовать энергию дня для старта дела, которое действительно вас увлекает.

Телец

Карта Таро: Шестерка Кубков

Тельцам 12 октября карта может вернуть приятные воспоминания или напомнить о человеке из прошлого. День хорошо подходит для теплой встречи, откровенного разговора и моментов, которые помогают почувствовать душевный комфорт.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Для Близнецов день обещает быть насыщенным и динамичным. События могут развиваться очень быстро, поэтому следует внимательно следить за сообщениями, предложениями и новостями, которые могут изменить ваши планы.

Рак

Карта Таро: Пятерка Кубков

Ракам следует не позволять разочарованию затмить хорошее, что все еще остается в их жизни. Пятерка Кубков напоминает: даже если что пошло не по плану, впереди есть возможности, которые не стоит не замечать.

Лев

Карта Таро: Паж Кубков

Львам карта обещает приятные эмоции, искренний разговор или неожиданное известие. Паж Кубков советует быть открытыми к новым чувствам и не бояться проявлять мягкость там, где в этом нуждается ситуация.

Дева

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Девам 12 октября придется балансировать между несколькими делами или решениями. Главное - не пытаться контролировать все одновременно и вовремя расставлять приоритеты.

Весы

Карта Таро: Девятка Кубков

Для Весов это одна из самых приятных карт дня. Девятка Кубков символизирует удовлетворение и исполнение желаний, поэтому 12 октября может подарить повод порадоваться результату своих усилий.

Скорпион

Карта Таро: Десятка Жезлов

Скорпионы могут почувствовать, что на них навалилось слишком много ответственности. Десятка Жезлов советует честно оценить свои силы и не брать на себя чужие проблемы, если собственных дел уже достаточно.

Стрелец

Карта Таро: Тройка Жезлов

Стрельцам следует смотреть шире и думать о перспективе. Тройка Жезлов говорит о планах, новых горизонтах и результатах, которые могут прийти, если сейчас сделать правильный шаг.

Козерог

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Козерогам не стоит торопиться - в этот день ставка на последовательность может оказаться лучшей стратегией. Рыцарь Пентаклей советует упорно работать над своей целью и не отвлекаться на скорые, но сомнительные решения.

Водолей

Карта Таро: Четверка Кубков

Водолеи могут почувствовать усталость от привычных дел или потерять интерес к тому, что раньше их увлекало. Четверка Кубков советует не исключать новую возможность только потому, что она появилась не так, как вы ожидали.

Рыбы

Карта Таро: Семерка Кубков

Рыбам 12 октября важно не потеряться среди многочисленных вариантов и собственных фантазий. Семерка Кубков советует трезво оценивать предложения и выбирать то, что действительно имеет перспективу, а не только красиво выглядит.