Таро-гороскоп на 12 жовтня: прогнози для Тельців, Раків, Левів та інших знаків Зодіаку

Карти Таро підказують, якою може бути енергія 12 жовтня для кожного знаку Зодіаку. Комусь варто готуватися до нових можливостей, а комусь - уважніше поставитися до власних рішень та емоцій.

Овен

Карта Таро: Туз Жезлів

На Овнів чекає потужний імпульс до дії та нових починань. Туз Жезлів радить не відкладати цікаву ідею та використати енергію дня для старту справи, яка справді вас захоплює.

Телець

Карта Таро: Шістка Кубків

Тельцям 12 жовтня карта може повернути приємні спогади або нагадати про людину з минулого. День добре підходить для теплої зустрічі, щирої розмови та моментів, які допомагають відчути душевний комфорт.

Близнюки

Карта Таро: Вісімка Жезлів

Для Близнюків день обіцяє бути насиченим і динамічним. Події можуть розвиватися дуже швидко, тому варто уважно стежити за повідомленнями, пропозиціями та новинами, які можуть змінити ваші плани.

Рак

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Ракам варто не дозволяти розчаруванню затьмарити хороше, що все ще залишається у їхньому житті. П'ятірка Кубків нагадує: навіть якщо щось пішло не за планом, попереду є можливості, які не варто не помічати.

Лев

Карта Таро: Паж Кубків

Левам карта обіцяє приємні емоції, щиру розмову або несподівану звістку. Паж Кубків радить бути відкритими до нових почуттів і не боятися проявляти м'якість там, де цього потребує ситуація.

Діва

Карта Таро: Двійка Пентаклів

Дівам 12 жовтня доведеться балансувати між кількома справами або рішеннями. Головне - не намагатися контролювати все одночасно та вчасно розставляти пріоритети.

Терези

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Для Терезів це одна з найприємніших карт дня. Дев'ятка Кубків символізує задоволення та здійснення бажань, тому 12 жовтня може подарувати привід порадіти результату своїх зусиль.

Скорпіон

Карта Таро: Десятка Жезлів

Скорпіони можуть відчути, що на них накопичилося забагато відповідальності. Десятка Жезлів радить чесно оцінити свої сили й не брати на себе чужі проблеми, якщо власних справ уже достатньо.

Стрілець

Карта Таро: Трійка Жезлів

Стрільцям варто дивитися ширше та думати про перспективу. Трійка Жезлів говорить про плани, нові горизонти й результати, які можуть прийти, якщо зараз зробити правильний крок.

Козоріг

Карта Таро: Лицар Пентаклів

Козорогам не варто поспішати - цього дня ставка на послідовність може виявитися найкращою стратегією. Лицар Пентаклів радить наполегливо працювати над своєю метою та не відволікатися на швидкі, але сумнівні рішення.

Водолій

Карта Таро: Четвірка Кубків

Водолії можуть відчути втому від звичних справ або втратити інтерес до того, що раніше їх захоплювало. Четвірка Кубків радить не відкидати нову можливість лише тому, що вона з'явилася не так, як ви очікували.

Риби

Карта Таро: Сімка Кубків

Рибам 12 жовтня важливо не загубитися серед численних варіантів і власних фантазій. Сімка Кубків радить тверезо оцінювати пропозиції та обирати те, що справді має перспективу, а не лише красиво виглядає.