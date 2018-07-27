Згорів дотла: у Запорізькій області кульова блискавка знищила будинок

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Господарі не постраждали

В селі Тарасівка Запорізької області повністю згорів будинок площею 60 квадратних метрів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Інцидент стався під час сильної грози. У будівлю, яка знаходилася поруч з житловим будинком, прямо очах про господарів ударила кульова блискавка.

"До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Миру в селі Тарасівка. Рятувальники виїхали на місце події і встановили, що горить будівля площею 60 квадратних метрів. З'ясувалося, що господарі були вдома, коли побачили кульову блискавку. Вона рухалася в напрямку дерев'яної господарської будівлі, яка загорілася через кілька секунд. Пожежники змогли швидко локалізувати пожежу і провели розбір і поливання конструкції для запобігання поширення вогню на житловий будинок", - сказано в повідомленні.

В результаті пожежі ніхто не постраждав, але сама будівля, на жаль, згоріла дотла.

Фото: Наслідки пожежі (прес-служба ДСНС)

Нагадаємо, в результаті ударів блискавок у Полтаві, кілька людей госпіталізовано.

Зокрема, чоловік 1964 року народження отримав термічні опіки 1-го ступеня передньої стінки грудної клітини, а також закриту черепно-мозкову травму в результаті удару блискавкою.

Раніше ми писали про те, що в Херсонській області блискавка вбила 18-річного хлопця. Він під час грози повернувся в поле, щоб знайти мобільний телефон.

Відео: STYLER.rbc.ua