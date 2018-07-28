Пожежа у Львові: горів ресторан (відео)

Ілюстративне фото (pixabay)

Пожежа сталася за адресою Бондарська, 4. Ніхто не постраждав

У Львові сталася пожежа. Горіла будівля місцевого ресторану. Рятувальники вчасно ліквідували вогонь і, завдяки їх роботі, приміщення закладу частково вдалося врятувати. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі служби ГУ ДСНС у Львівській області.

Пожежа сталася за адресою вулиця Бондарська, 4. Як видно на кадрах відео, вогонь швидко поширився та охопив дерев'яну одноповерхову будівлю. Площа ресторану разом з мансардою становить 300 квадратних метрів.

Відео: рятувальники гасили ресторан у Львові (youtube.com/ГУ ДСНС у Львівській області)

При ліквідації пожежі у рятувальників виникли складнощі, оскільки вогонь проник на дах у межкровельные порожнечі. Через це довелося розібрати дах. Крім цього, додаткові труднощі створювала сильна задимленість приміщення. Боротьба з полум'ям тривала приблизно годину. Вогонь вдалося загасити.

За наявною інформацією, мансарду площею 100 квадратних метрів врятувати не вдалося. При пожежі сильно обгоріли перекриття між поверхом і мансардою.

На щастя, в результаті події ніхто не постраждав. Займання сталося вночі, і на момент його виникнення, нікого в приміщенні не було. На даний момент ведеться розслідування для з'ясування причин того, що могло стати причиною пожежі.

Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій області сгорел будинок з-за того, що в нього влучила кульова блискавка. Крім того, раніше у соцмережі з'явилися нові подробиці пожежі в дитячому таборі "Вікторія", в результаті якої загинули діти. Також у Києві чоловік підпалив себе і таким чином спровокував пожежу.

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