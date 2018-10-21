ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Жінка викинулася з вікна київського пологового будинку: подробиці інциденту (фото)

STYLERЖиття    21.10.2018 - 22:30
Фото: (emergency-hospital.kiev.ua)
Фото: (emergency-hospital.kiev.ua)

Повідомляється, що це не перший випадок суїциду в пологовому будинку

З вікна пологового будинку Київської обласної клінічної лікарні вистрибнула молода дівчина. Повідомляється, що в ніч на 21 жовтня жінка була знайдена біля вікон лікарні мертвою. Від отриманих травм породілля загинула на місці, повідомляє Информатор.

Працівники служби охорони повідомили, що жінка, яка нещодавно народила дитину в Київській обласній клінічній лікарні, викинулася з вікна пологового будинку вночі 21 жовтня. В результаті падіння з висоти вона отримала травми несумісні з життям, і померла на місці.

 

Фото: (kiev.informator.ua)

Працівники пологового будинку навідріз відмовилися коментувати цю подію. Проте додали, що за майже 30 років роботи пологового відділення, це перший подібний випадок. Також медики наголосили, що у породіль часто трапляються нервові зриви через постродову депресію.

Цікаво, що раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про спроби і випадки самогубств у лікарні. Буквально рік тому чоловік наклав на себе руки, викинувшись з хірургічного відділення.

Нагадаємо, що раніше у терапевтичному корпусі Київської обласної клінічної лікарні сталося загоряння.

Також ми писали, що мобільний зв'язок покращить здоров'я українців.

До цього повідомлялося, що Порошенко призначив державні стипендії видатним медикам.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України самогубствосмертьбольницасуицидроженица Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся