Жінка викинулася з вікна київського пологового будинку: подробиці інциденту (фото)

Фото: (emergency-hospital.kiev.ua)

Повідомляється, що це не перший випадок суїциду в пологовому будинку

З вікна пологового будинку Київської обласної клінічної лікарні вистрибнула молода дівчина. Повідомляється, що в ніч на 21 жовтня жінка була знайдена біля вікон лікарні мертвою. Від отриманих травм породілля загинула на місці, повідомляє Информатор.

Працівники служби охорони повідомили, що жінка, яка нещодавно народила дитину в Київській обласній клінічній лікарні, викинулася з вікна пологового будинку вночі 21 жовтня. В результаті падіння з висоти вона отримала травми несумісні з життям, і померла на місці.

Фото: (kiev.informator.ua)

Працівники пологового будинку навідріз відмовилися коментувати цю подію. Проте додали, що за майже 30 років роботи пологового відділення, це перший подібний випадок. Також медики наголосили, що у породіль часто трапляються нервові зриви через постродову депресію.

Цікаво, що раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про спроби і випадки самогубств у лікарні. Буквально рік тому чоловік наклав на себе руки, викинувшись з хірургічного відділення.

Нагадаємо, що раніше у терапевтичному корпусі Київської обласної клінічної лікарні сталося загоряння.

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Відео: (video.rbc.ua)