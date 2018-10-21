Жінка викинулася з вікна київського пологового будинку: подробиці інциденту (фото)

Повідомляється, що це не перший випадок суїциду в пологовому будинку
З вікна пологового будинку Київської обласної клінічної лікарні вистрибнула молода дівчина. Повідомляється, що в ніч на 21 жовтня жінка була знайдена біля вікон лікарні мертвою. Від отриманих травм породілля загинула на місці, повідомляє Информатор.
Працівники служби охорони повідомили, що жінка, яка нещодавно народила дитину в Київській обласній клінічній лікарні, викинулася з вікна пологового будинку вночі 21 жовтня. В результаті падіння з висоти вона отримала травми несумісні з життям, і померла на місці.
Фото: (kiev.informator.ua)
Працівники пологового будинку навідріз відмовилися коментувати цю подію. Проте додали, що за майже 30 років роботи пологового відділення, це перший подібний випадок. Також медики наголосили, що у породіль часто трапляються нервові зриви через постродову депресію.
Цікаво, що раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про спроби і випадки самогубств у лікарні. Буквально рік тому чоловік наклав на себе руки, викинувшись з хірургічного відділення.
Нагадаємо, що раніше у терапевтичному корпусі Київської обласної клінічної лікарні сталося загоряння.
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Відео: (video.rbc.ua)