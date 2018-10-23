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Викинулася з вікна пологового будинку: нові подробиці самогубства породіллі у Києві

STYLERПодії    23.10.2018 - 08:38

Відео: YouTube/ТСН

У Києві молода мама, яка народила двійню, викинулася з вікна своєї палати на сьомому поверсі. Лікарі кажуть, що у жінки стався післяродовий психоз, повідомляє ТСН.

Лікарі жіночої консультації в Ірпені стверджують, що сім'я 32-річної Тетяни і її чоловіка була щасливою. Жінка три роки мріяла про дітей і була рада, що наступила вагітність. На початку жовтня медики вирішили перестрахуватися і відправити Тетяну в обласний пологовий будинок, так як з'ясувалося, що в родині очікується двійня.

Пологи пройшли 18 жовтня, але вони були передчасні.

"Пологи були передчасні, народила двійню, перший був хлопчик, у 13:35, з масою 1950, друга – недоношена дівчинка", - пояснив заступник головного лікаря Андрій Карпенко.

Малюків відразу відправили в реанімацію. Їх стан був задовільний, але після передчасних пологів вони вимагали особливого догляду. Молода мама, за словами лікарів, швидко одужала після пологів і навіть самостійно ходила годувати дітей. Її разом з чоловіком розмістили в окремій палаті.

В ніч з суботи на неділю Тетяна попросила чоловіка винести пелюшки у смітник. Коли він повернувся через кілька хвилин, то побачив навстіж відчинене вікно, а дружини в палаті не було. Її знайшли на парапеті під вікнами.

Лікарі більше години намагалися повернути Тетяну до життя, але травми, які вона отримала при падінні, виявилися смертельні. Працівники пологового будинку в шоці, так як породілля виглядала здоровою і щасливою. Не було жодного чинника, який вказував би, що у неї проблеми.

"Вона була проконсультована неврологом, терапевтом, окулістом, ендокринологом. Ніяких особливих змін у стані здоров'я не знайшли", - кажуть медики і додають, що єдиний лікар, який не спілкувався з Тетяною – це психолог, так як у неї не було ознак неадекватної поведінки або депресії.

"Вона спостерігалася великою кількістю лікарів, і ніхто нічого не помітив. Ця вагітність бажана, все-таки 32 роки. Що там сталося – ми не знаємо", - кажуть лікарі.

 

Скриншоти відео (YouTube/ТСН)

Стан, при якому жінка могла зробити такий вчинок називають не післяпологовою депресією, а післяпологовим психозом. Лікарі вважають, що причиною самогубства міг стати тільки раптовий гострий стан, який неможливо було спрогнозувати.

Малюки ще тиждень пробудуть у лікарні, а потім батько забере їх додому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що молода жінка викинулася з вікна пологового будинку.

А також ми писали про те, що у Дніпрі чоловік в день весілля наклав на себе руки.

Відео: РБК-Україна

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