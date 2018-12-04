"Випадково" вбила новонародженого сина: подробиці моторошної трагедії в Миколаєві

Відео: (youtube.com/Новости-N)

У вівторок, 4 грудня в Заводському районному суді в Миколаєві відбулося судове засідання у справі про вбивство новонародженої дитини. Породілля в стані алкогольного сп'яніння ножицями зарізала власного сина, після чого викинула тіло малюка в сміттєвий бак. У суді жінка заявила, що вбивство сталося випадково. Про це повідомляє видання Новости-N.

За даними слідства, в ніч з 5 на 6 лютого 2018 року близько 2:00 ночі жінка відчула, що у неї відійшли води. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вона вирішила не будити рідних і самостійно прийняла пологи. Поки всі спали вона пішла на балкон, де, підставивши миску, народила хлопчика вагою 1 кілограм 836 грам, довжина тіла 42 сантиметри. Пуповину вона обрізала манікюрними ножицями.

Життя малюка почалася зі смерті: жінка задушила власного сина, а після цього тими ж ножицями порізала тіло малюка.

"Реалізуючи заздалегідь виниклий злочинний намір вбивства своєї дитини, передбачаючи і бажаючи його смерті С. протягом декількох хвилин почала тиснути лівою рукою зі значною силою на обличчя і область шиї дитини, закриваючи рот і ніс. Тим самим перекриваючи доступ повітря для дихання. У той же час, для досягнення гарантованого настання смерті, тримаючи ножиці в правій руці С. стала наносити численні удари гострою частиною ножиць по тілу дитини, завдаючи йому поранення до того моменту поки не відчула, що дитина мертва. Своїми діями С. завдала 22 колото-різаних поранення в області шиї, грудної клітини, живота і кінцівок дитини, які мають різну ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, є прижиттєвими і були нанесені незадовго до настання смерті...", — зачитала прокурор.

Фото: (novosti-n.org)

Після звірячого та заздалегідь спланованого вбивства жінка склала труп малюка в поліетиленовий пакет, разом з речами, які використовувались при пологах, і сховала на балконі. Через добу, 7 лютого, підозрювана викинула поліетиленовий пакет в сміттєвий бак.

Під час судового засідання підсудна заявила, що визнає свою провину, цьому заперечив її адвокат:

"Вона визнає свою провину частково, вона не визнає дану кваліфікацію", - пояснив він.

Після переговорів з правозахисником підсудна пояснила, що частково визнає свою провину, оскільки вбивство сталося за інших обставин. Вона погодилася давати показання в ході судового процесу.

"Частково визнаю, я не спеціально вбила, при інших обставинах", - пояснила вона.

Нагадаємо, що у Миколаєві з вини медиків померла породілля з немовлям.

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