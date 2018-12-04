Долго ставили диагноз: в Николаеве по вине медиков умерли роженица с младенцем

Фото: Коллаж РБК-Украина

Правоохранители начали уголовное производство

Денис Палиенко привез свою беременную жену Ольгу в отделение патологии областной больницы. На последнем месяце беременности жене резко стало плохо: боль в спине у женщины сменили кровотечение и лихорадка. Об єтом сообщает Сегодня.

Мужчине объяснили, что это – ущемление нерва. Необходимости проведения кесарева сечения медики тогда не видели и заверяли, что жизни матери и ребенка ничего не угрожает. Однако уже на пятый день Ольгу повели в родильный зал уже с высокой температурой.

Во время операции мальчик умер. Жену перевели в реанимацию, через три дня ее сердце остановилось. Врачи поставили диагноз – эмболия околоплодными водами. По словам главного врача больницы, установить в течение пяти дней до операции болезнь не смогли из-за ее стремительного течения. Муж погибшей обвиняет врачей в халатности.

Скриншот видео: (YouTube/Сегодня)

Причины смерти ребенка медикам установить не удалось. Ждут результатов вскрытия. Стоит отметить, что у Ольги Матюшевской это не первые роды. Ее старшему ребенку – 10 лет. Никаких проблем при первых родах у жены не было, говорит супруг умершей роженицы. Он убежден, что сохранить жизнь Ольге и сыну могли, если бы вовремя поставили диагноз. Правоохранители уже начали уголовное производство.

Напомним, что в Винницкой области умер младенец. Родители малышки уверены, что ребенку поставили неправильный диагноз и она имела все шансы выжить. А о том, что ребенок скончался, им сообщил пьяный анестезиолог.

Ранее мы сообщали о том, что в Житомирской области умер младенец.

А также рассказывали о том, что в Ровенской области супруги обвинили в смерти первенца врачей.

Видео: РБК-Украина