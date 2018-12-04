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Довго ставили діагноз: у Миколаєві з вини медиків померла породілля з немовлям

STYLERЖиття    04.12.2018 - 09:18

Денис Палієнко привіз свою вагітну дружину Ольгу в відділення патології обласної лікарні. На останньому місяці вагітності дружині різко стало погано: біль у спині  жінки змінили кровотеча і лихоманка. Про це повідомляє Сьогодні.

Чоловікові пояснили, що це – утиск нерва. Необхідність проведення кесарева розтину медики тоді не бачили і запевняли, що життю матері та дитини нічого не загрожує. Проте вже на п'ятий день Ольгу повели в пологовий зал з високою температурою.

Під час операції хлопчик помер. Дружину перевели в реанімацію, через три дні її серце зупинилося. Лікарі поставили діагноз – емболія навколоплідними водами. За словами головного лікаря лікарні, встановити протягом п'яти днів до операції хворобу не змогли через її стрімкий перебіг. Чоловік загиблої звинувачує лікарів у халатності.

Довго ставили діагноз: у Миколаєві з вини медиків померла породілля з немовлямСкріншот відео: YouTube/Сьогодні)

Причини смерті дитини медикам встановити не вдалося. Чекають результатів розтину. Варто зазначити, що у Ольги Матюшевскої це не перші пологи. Її старшій дитині – 10 років. Ніяких проблем при перших пологах у дружини не було, каже чоловік померлої породіллі. Він переконаний, що зберегти життя Ольги і сина могли, якщо б вчасно поставили діагноз. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у Вінницькій області померло немовля. Батьки дівчинки впевнені, що дитині поставили неправильний діагноз і вона мала всі шанси вижити. А про те, що дитина померла, їм повідомив п'яний анестезіолог.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі родичі померлої бабусі жорстоко побили лікарів ногами. Родичі загиблої жінки увірвалися в кабінет завідуючої терапевтичним відділенням і почали його жорстоко бити. Під роздачу потрапив ще один медик. У поліції розповіли, що тепер жінкам загрожує штраф або до одного року виправних робіт.

А також розповідали про те, що у Рівненській області подружжя звинуватили у смерті дитини лікарів. У медзакладі вже почали внутрішнє розслідування. В поліції відкрили провадження через неналежне виконання обов'язків медиками.

Відео: РБК-Україна

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