В Запорожье родственники умершей бабушки жестоко избили врачей ногами

Фото: Коллаж РБК-Украина

Драка закончилась сотрясением головного мозга у двух медиков

В понедельник, 5 ноября в больнице в Коммунарском районе Запорожья произошел ужасный инцидент: в городской клинике №7 избили врачей. У медиков диагностировали сотрясение головного мозга. Об этом информирует IPnews.

Сообщается, что накануне ночью в учреждении умерла 88-летняя женщина. Утром в больницу пришли ее родственники. Пока оформлялись соответствующие документы по факту смерти пациентки, людей попросили подождать в приемной.

Внезапно родственники погибшей женщины ворвались в кабинет заведующей терапевтическим отделением и начали ее жестоко избивать. Под раздачу попал еще один медик.

Очевидцы отмечают, что врачей избивали ногами. В результате были сняты побои, и потерпевшие подали заявление в полицию. Сообщается, что на данный момент ведется следствие.

Мы писали, что недавно на Закарпатье подростки поиздевались над одноклассницей, подбросив ей в чашку с капучино таблетку Виагры.

Напомним, что в Украине ввели штрафы за издевательства в школе. За законопроект, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него, недавно проголосовали народные избранники.

Styler решил разобраться, какое наказание могут понести школьники-задиры, которые позволят себе осуществлять психологическое давление, жестокое обращение, физическое насилие или агрессию по отношению к сверстникам.

Видео: РБК-Украина