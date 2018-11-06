У Запоріжжі родичі померлої бабусі жорстоко побили лікарів ногами

Фото: Колаж РБК-Україна

Бійка закінчилася струсом головного мозку у двох медиків

У понеділок, 5 листопада в лікарні в Комунарському районі Запоріжжя стався жахливий інцидент: у міській кліниці №7 побили лікарів. У медиків діагностували струс головного мозку. Про це інформує IPnews.

Повідомляється, що напередодні вночі в установі померла 88-річна жінка. Вранці у лікарню прийшли її родичі. Поки оформлялися відповідні документи за фактом смерті пацієнтки, людей попросили почекати у приймальні.

Раптом родичі загиблої жінки увірвалися в кабінет завідуючої терапевтичним відділенням і почали її жорстоко бити. Під роздачу потрапив ще один медик.

Очевидці відзначають, що лікарів били ногами. В результаті були зняті побої, і потерпілі подали заяву в поліцію. Повідомляється, що на даний момент ведеться слідство.

Ми писали, що нещодавно на Закарпатті підлітки познущалися над однокласницею, підкинувши їй в чашку з капучіно таблетку Віагри.

Нагадаємо, що в Україні ввели штрафи за знущання в школі. За законопроект, який визначає поняття буллінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього, нещодавно проголосували народні обранці.

Styler вирішив розібратися, яке покарання можуть понести школярі-задираки, які дозволять собі здійснювати психологічний тиск, жорстоке поводження, фізичне насильство або агресію по відношенню до однолітків.

Відео: РБК-Україна