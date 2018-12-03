Анестезиолог был пьян: в Винницкой области умер младенец

Видео: YouTube/ТСН

В Виннице, в областной детской больнице умерла 2-месячная девочка. Подробности трагедии рассказали в сюжете ТСН.

Родители малышки уверены, что ребенку поставили неправильный диагноз и она имела все шансы выжить. А о том, что ребенок скончался, им сообщил пьяный анестезиолог.

Проблемы со здоровьем у новорожденной девочки начались почти две недели назад. Она начала чаще плакать и отказывалась от еды. Обеспокоенные родители обратились сначала к семейному врачу, потом к педиатру. Однако они ничего не нашли у ребенка и сообщили, что причин госпитализировать девочку нет.

Еще через несколько дней младенец начал задыхаться. Ее увезли в детскую областную больницу и как рассказал отец, почти 4 часа не могли поставить ребенку диагноз. В реанимационное отделение родителей не пустили. А потом к ним вышел анестезиолог, от которого явно несло алкоголем, и сообщил, что Настенька умерла. У девочки остановилось сердце.

Заведующий реанимационного отделения больницы Анатолий Стародуб попытался оправдать анестезиолога и сообщил, что он выпил рюмку алкоголя после операции, а не до нее. Но полицейские отправили врача на экспертизу, которая показала в крови более одного промилле, что свидетельствует о сильном алкогольном опьянении.

Сотрудники правоохранительных органов открыли два уголовных производства – по статье о смерти ребенка, а также по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Скриншоты из видео (YouTube/ТСН)

По предварительным данным, двухмесячная девочка умерла от врожденного порока сердца. Департамент здравоохранения проводит параллельно и свою проверку данного инцидента.

Анестезиолог после происшествия отправился на больничный и уже есть приказ об его увольнении, но придется подождать, пока он снова выйдет на работу.

Кроме того, если его вину докажут, то ему грозит 3 года тюрьмы без права на врачебную практику.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Житомирской области умер младенец.

А также рассказывали о том, что в Ровенской области супруги обвинили в смерти первенца врачей.

Видео: РБК-Украина