В Ровенской области супруги обвинили в смерти первенца врачей: подробности инцидента

Видео: YouTube / ТСН

В Ровенской области супруги обвинили врачей в смерти своего первенца. Ребенок задохнулся во время родов, говорится в сюжете ТСН.

Супруги из города Березное Ровенской области Наталья и Роман Царук рассказали об инциденте.

"Она вытащила ребенка, он не кричал – он уже был мертв", - говорит женщина.

"Вот свидетельство о смерти нашего ребенка, которого мы очень ждали", - добавил ее муж.

Скрин: YouTube / ТСН

Все происходило на его глазах, потому что Роман присутствовал на родах.

Он рассказал, что завез жену в больницу около 8:00 утра. Еще в 15:00 часов Наталья просила медиков сделать ей кесарево сечение.

"Они сказали, что нельзя, что я сама рожу, что мы напишем, что ты не можешь просто родить, что у тебя нет силы", - пересказала она.

Роженице поставили капельницу и сказали ждать дальше, а уже после 21:00 повезли в операционную. Наталья родить не могла.

"Тогда она взяла вакуумом вытягивать ребенка, дважды у нее не получилось", - вспоминает роженица.

Скрин: YouTube / ТСН

"На третий раз говорит: я уже не буду брать, потому что уже кожа слезает с головы ребенка. Мне кажется, что оторвали, вырвали там все на голове", - рассказал Роман.

По словам супругов, это делала заведующая роддома Элина Поддубная. Она извинилась перед семьей, однако вину свою и коллег отрицает. Рассказала, что беременность у женщины проходила хорошо, а ребенок умер из-за тяжелого кислородного голодания во время родов.

"Врачи делали все, что могли, чтобы было хорошо. Не всегда удается так сделать, чтобы было хорошо, к сожалению. Кесарево сечение делается по показаниям и не всегда оно делается тогда, когда бы мы ни захотели", - объясняет заведующая родильным отделением Березновской райбольницы Элина Поддубная.

В медучреждении уже начали внутреннее расследование.

Скрин: YouTube / ТСН

В полиции открыли производство за ненадлежащее исполнение обязанностей медиками.

Отметим, что совсем недавно в Ровно женщина пережила мучительные роды, в результате которых был искалечен младенец.

Как сообщалось ранее, в Запорожье родственники умершей бабушки жестоко избили врачей ногами. Родственники погибшей женщины ворвались в кабинет заведующей терапевтическим отделением и начали ее жестоко избивать. Под раздачу попал еще один медик. В полиции рассказали, что теперь женщинам угрожает штраф или до одного года исправительных работ.

Напомним, что в Одесской области внезапно умер четырехмесячный ребенок.

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Видео: РБК-Украина