У Рівненській області подружжя звинуватило у смерті дитини лікарів: подробиці інциденту

Відео: YouTube / ТСН

У Рівненській області подружжя звинуватило лікарів у смерті свого первістка. Дитина задихнулася під час пологів, йдеться в сюжеті ТСН.

Подружжя з міста Березне Рівненської області Наталія і Роман Царук розповіли про інцидент.

"Вона витягла дитину, вона не кричала – вона вже була мертва", - каже жінка.

"Ось свідоцтво про смерть нашої дитини, яку ми чекали", - додав її чоловік.

Скрін: YouTube / ТСН

Все відбувалося на його очах, тому що Роман був присутній на пологах.

Він розповів, що завіз дружину в лікарню близько 8:00 ранку. Ще в 15:00 годин Наталія просила медиків зробити їй кесарів розтин.

"Вони сказали, що не можна, що я сама народжу, що ми напишемо, що ти не можеш просто народити, що у тебе немає сили", - переповіла вона.

Породіллі поставили крапельницю і сказали чекати далі, а вже після 21:00 повезли в операційну. Наталія народити не могла.

"Тоді вона взяла вакуумом витягувати дитину, двічі у неї не вийшло", - згадує породілля.

Скрін: YouTube / ТСН

На третій раз говорить: я вже не буду брати, бо вже шкіра злазить з голови дитини. Мені здається, що відірвали, вирвали там все на голові", - розповів Роман.

За словами подружжя, це робила завідувачка пологового будинку Еліна Піддубна. Вона вибачилася перед сім'єю, проте провину свою і колег заперечує. Розповіла, що вагітність у жінки проходила добре, а дитина померла через важке кисневе голодування під час пологів.

"Лікарі робили все, що могли, щоб було добре. Не завжди вдається так зробити, щоб було добре, на жаль. Кесарів розтин робиться по показах і не завжди він робиться тоді, коли б ми захотіли", - пояснює завідувачка пологового відділення Березнівської райлікарні Еліна Піддубна.

У медзакладі вже почали внутрішнє розслідування.

Скрін: YouTube / ТСН

В поліції відкрили провадження через неналежне виконання обов'язків медиками.

Зазначимо, що зовсім недавно в Рівному жінка пережила болісні пологи, в результаті яких було покалічено немовля.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі родичі померлої бабусі жорстоко побили лікарів ногами. Родичі загиблої жінки увірвалися в кабінет завідуючої терапевтичним відділенням і почали його жорстоко бити. Під роздачу потрапив ще один медик. У поліції розповіли, що тепер жінкам загрожує штраф або до одного року виправних робіт.

Нагадаємо, що в Одеській області раптово помер чотиримісячна дитина.

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Відео: РБК-Україна