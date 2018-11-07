Роженица из Ровно утверждает, что из-за халатности врачей ее младенец находится при смерти

Фото: Коллаж РБК-Украина

Женщина умоляла врача сделать ей кесарево сечение, однако просьбу проигнорировали

В Ровно женщина пережила мучительные роды, в результате которых был искалечен младенец. На данный момент малыш находится при смерти. В плачевных последствиях роженица обвиняет акушера, который отказался делать ей кесарево сечение. Об этом сообщает ТСН.

По словам роженицы, 22-летней Анастасии Редько, беременность проходила хорошо, она постоянно находилась на контроле у своего врача в женской консультации. Однако после 40-й недели роды не начались, поэтому ее положили в патологическое отделение роддома из-за переношенной беременности. По правилам, если роды у женщины не начинаются на 41-й неделе беременности, врачи вызывают их искусственно.

"У меня есть знакомая акушерка в больнице, я попросила ее привести дежурного врача, чтобы он осмотрел меня и сказал, как правильно мне сделать, возможно на вечер простимулировать роды, чтобы я до утра не ждала. Сил просто не было", - рассказывает девушка.

Фото: (tsn.ua)

Врач-акушер отвел Анастасию на КТГ, которое слушало сердцебиение ребенка и фиксировало силу схваток, которые постепенно нарастали. Сначала врач решил, что если схватки нарастают, то девушка может родить сама, однако позже, все-таки, решили ставить капельницу для стимулирования родов.

После того, как установили систему, девушке резко стало нехорошо. У нее были подключены датчики, которые показывали, что сердцебиение ребенка равно нулю, а сама женщина была измотана схватками.

"Сил не было терпеть. Я просто кричала, просила: "Кесерите меня, сделайте, пожалуйста, что-то!" Почему врач с таким стажем не понял, что с ребенком что-то не так и нужно его спасать?" - негодует Анастасия.

Врач отказал Анастасии, когда она просила сделать эпидуральную анестезию, аргументировав тем, что уже поздно. Отмечается, что во время родов у Анастасии не получалось с потугами, поэтому врач использовал вакуумный аппарат, чтобы извлечь ребенка. Анастасия была измотана, находилась в полуобморочном состоянии и не могла тужиться дальше. Пуповина обвилась вокруг тела ребенка и была пережата, кислород не поступал.

"Какие-то женщины прибежали, они давили мне на живот. Врач давил на живот. Я ничего не чувствовала, просто начала тужиться и почти отключилась. Помню только, что мне холодную тряпку положили на лицо и грудь, а потом положили ребенка и сразу забрали", - вспомнила Анастасия.

Как выяснилось, новорожденный не дышал и не подавал никаких признаков жизни. Медики реанимировали ребенка и установили аппарат искусственного дыхания. Сейчас ребенок в коме. Прогнозы врачей неутешительные.

Напомним, что в Запорожье родственники умершей бабушки жестоко избили врачей ногами. Родственники погибшей женщины ворвались в кабинет заведующей терапевтическим отделением и начали ее жестоко избивать. Под раздачу попал еще один медик.

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Видео: РБК-Украина