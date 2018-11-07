Породілля з Рівного стверджує, що через халатність лікарів її немовля перебуває при смерті

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Жінка благала лікаря зробити їй кесарів розтин, проте прохання проігнорували

У Рівному жінка пережила болісні пологи, в результаті яких було покалічене немовля. На даний момент дитина знаходиться при смерті. У плачевних наслідках породілля звинувачує акушера, який відмовився робити їй кесарів розтин. Про це повідомляє ТСН.

За словами 22-річної Анастасії Редько, вагітність проходила добре, вона постійно перебувала на контролі у свого лікаря в жіночій консультації. Однак після 40-го тижня пологи не почалися, тому її поклали в патологічне відділення пологового будинку через переношену вагітність. За правилами, якщо пологи у жінки не починаються на 41-му тижні вагітності, лікарі штучно викликають їх.

"У мене є знайома акушерка в лікарні, я попросила її привести чергового лікаря, щоб він оглянув мене і сказав, як правильно мені зробити, можливо на вечір простимулювати пологи, щоб я до ранку не чекала. Сил просто не було", - розповідає дівчина.

Фото: (tsn.ua)

Лікар-акушер відвів Анастасію на КТГ, яке слухало серцебиття дитини і фіксувало силу переймів, які поступово наростали. Спочатку лікар вирішив, що якщо перейми наростають, то дівчина може народити сама, проте пізніше, все-таки, вирішили ставити крапельницю для стимулювання пологів.

Після того, як встановили систему, дівчині різко стало зле. У неї були підключені датчики, які показували, що серцебиття дитини дорівнює нулю, а сама жінка була виснажена переймами.

"Сил не було терпіти. Я просто кричала, просила: "Кесеріть мене, зробіть, будь ласка, щось!" Чому лікар з таким стажем не зрозумів, що з дитиною щось не так і треба її рятувати?" - обурюється Анастасія.

Лікар відмовив Анастасії, коли вона просила зробити епідуральну анестезію, аргументувавши тим, що вже пізно. Відзначається, що під час пологів у Анастасії не виходило з потугами, тому лікар використав вакуумний апарат, щоб витягти дитину. Анастасія була виснажена, перебувала в стані напівнепритомності і не могла тиснути далі. Пуповина обвилася навколо тіла дитини і була перетиснута, кисень не надходив.

"Якісь жінки прибігли, вони тиснули мені на живіт. Лікар тиснув на живіт. Я нічого не відчувала, просто почала тужитися і майже відключилася. Пам'ятаю тільки, що мені холодну ганчірку поклали на обличчя і груди, а потім поклали дитину й відразу забрали", - згадала Анастасія.

Як з'ясувалося, новонароджений не дихав і не подавав ніяких ознак життя. Медики реанімували дитини і встановили апарат штучного дихання. Зараз дитина в комі. Прогнози лікарів невтішні.

Нагадаємо, що у Запоріжжі родичі померлої бабусі жорстоко побили лікарів ногами. Родичі загиблої жінки увірвалися в кабінет завідуючої терапевтичним відділенням і почали його жорстоко бити. Під роздачу потрапив ще один медик.

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Відео: РБК-Україна