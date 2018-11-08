Избиение врачей в Запорожье: появились подробности инцидента

Видео: YouTube / Свідок НТН

После того, как в больнице №7 в Коммунарском районе Запорожья родственницы 88-летней старушки, которую медики не смогли спасти, жестоко избили врачей, у медиков диагностировали сотрясение головного мозга, говорится в сюжете "Свідок НТН".

У избитых медработников перелом руки, сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины.

В полиции рассказали, что теперь женщинам угрожает штраф или до одного года исправительных работ.

Главврач больницы отметила, что члены данной семьи и ранее, во время посещения больницы, демонстрировали неадекватное поведение.

Скрин: YouTube / Свідок НТН

Напомним, что после того, как в учреждении умерла старушка, в больницу пришли ее родственники. Пока оформлялись соответствующие документы по факту смерти пациентки, людей попросили подождать в приемной.

Родственницы набросились на медиков и избили еще и ногами - так якобы мстили за смерть бабушки.

Заведующая терапевтическим отделением больницы №7, где проходила лечение старушка, получила серьезные травмы, были сняты побои.

Скрин: YouTube / Свідок НТН

Напомним, недавно на Закарпатье подростки поиздевались над одноклассницей, подбросив ей в чашку с капучино таблетку Виагры.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели штрафы за издевательства в школе. За законопроект, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него, недавно проголосовали народные избранники.

Также мы писали о том, какое наказание могут понести школьники-задиры, которые позволят себе осуществлять психологическое давление, жестокое обращение, физическое насилие или агрессию по отношению к сверстникам.

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Видео: РБК-Украина