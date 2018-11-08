Побиття лікарів у Запоріжжі: з'явилися подробиці інциденту

Відео: YouTube / Свідок НТН

Після того, як в лікарні №7 в Комунарському районі Запоріжжя родички 88-річної бабусі, яку медики не змогли врятувати, жорстоко побили лікарів, у медиків діагностували струс головного мозку, йдеться в сюжеті "Свідок НТН".

У побитих медпрацівників перелом руки, струс головного мозку, гематоми і синці.

У поліції розповіли, що тепер жінкам загрожує штраф або до одного року виправних робіт.

Головлікар лікарні зазначила, що члени цієї сім'ї і раніше, під час відвідування лікарні, демонстрували неадекватну поведінку.

Скрін: YouTube / Свідок НТН

Нагадаємо, що після того, як у закладі померла старенька, в лікарню прийшли її родичі. Поки оформлялися відповідні документи за фактом смерті пацієнтки, людей попросили почекати в приймальні.

Родички накинулися на медиків і побили, ще й ногами - так нібито помстилися за смерть бабусі.

Завідувач терапевтичним відділенням лікарні №7, де проходила лікування старенька, отримала серйозні травми, були зняті побої.

Скрін: YouTube / Свідок НТН

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті підлітки познущалися над однокласницею, підкинувши їй в чашку з капучіно таблетку Віагри.

Раніше повідомлялося, що в Україні ввели штрафи за знущання в школі. За законопроект, який визначає поняття буллінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього, нещодавно проголосували народні обранці.

Також ми писали про те, яке покарання можуть понести школярі-задираки, які дозволять собі здійснювати психологічний тиск, жорстоке поводження, фізичне насильство або агресію по відношенню до однолітків.

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Відое: РБК-Україна