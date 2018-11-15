В Житомирской области умер младенец: родители винят врачей

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Ребенку три недели не могли поставить диагноз

В Житомирской области в реанимационном отделении умер 6-месячный мальчик. Родители считают, что в гибели ребенка виноваты медики. Подробности сообщает ТСН.

Родители 6-месячного ребенка обвинили в смерти сына врачей, которые три недели лечили младенца по неправильной схеме, что в результате и привело к его гибели.

Мама мальчика Татьяна Ткаченко рассказала, что все началось с обычной простуды, которой переболели все трое детей в семье. Лечились они под наблюдением врача и строго выполняли все рекомендации. У самого младшего внезапно поднялась температура.

"Все кашляли, лечились на антибиотиках. На конец антибиотиков у него поднимается температура. На температуру вызываем скорую и едем в больницу", - вспоминает мама.

В больнице ребенку поставили диагноз острая кишечная инфекция и отправили в стационар, а еще через три дня перевели в реанимацию.

По словам мамы, врачи не могли поставить ребенку окончательный диагноз и гадали, что вызывает температуру – кишечная инфекция, отит или пиелонефрит.

"Ему сделали три анестезии, три наркоза, ему пробили уши, ему делали переливание крови, как ставили подключицу, они пробили ему легкое. И с того дня ему становилось все хуже и хуже", - рассказала Ткаченко.

Через три недели мальчик скончался от сепсиса. Такое заключение сделали врачи и сказали, что действовали по протоколу.

"Тяжелое заболевание сепсис имунодифицита. Ребенок не раз осматривался консилиумом врачей, было назначено лечение. К сожалению, при таком диагнозе 50 процентов летальности", - рассказал заведующий отделением интенсивной терапии Житомирской городской больницы Владимир Мадзигон.

Татьяна Ткаченко винит в смерти сына медиков и считает, что ему неправильно диагноз поставили. Кроме того, женщина просила отправить малыша в Киев, но врачи отказались и считали, что в этом не было необходимости.

"Довели до гроба! У него был понос, возможно, зубки шли, от банальной простуды поставили диагноз сепсис", - считает мама.

На данный момент уже собрана комиссия городского управления, которая будет расследовать смерть ребенка. Врачей от работы отстранять не стали, так как чиновники считают, что они не виноваты.

"Это же не первые случаи, вы понимаете, это жизнь. Врачи все делали правильно, сейчас эмоции, это понятно", - считает начальник Житомирского городского управления здравоохранения Мария Мисюрова.

Родители с ними не согласны и отнесли заявление в прокуратуру.

"Я хочу, чтобы они больше не работали, чтобы они не убивали детей. У меня двое детишек, куда идти лечить детей, если такое халатное отношение", - объясняет Татьяна Ткаченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мелитополе врач отказалась осмотреть ребенка и нахамила матери.

А также сообщали о том, что в Ровенской области супруги обвинили в смерти первенца врачей.

Видео: РБК-Украина