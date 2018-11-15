У Житомирській області померло немовля: батьки звинувачують лікарів

Колаж РБК-Україна

Дитині три тижні не могли поставити діагноз

У Житомирській області в реанімаційному відділенні помер 6-місячний хлопчик. Батьки вважають, що в загибелі дитини винні медики. Подробиці повідомляє ТСН.

Батьки 6-місячної дитини звинуватили у смерті сина лікарів, які три тижні лікували немовля за неправильною схемою, що в результаті і призвело до його загибелі.

Мама хлопчика Тетяна Ткаченко розповіла, що все почалося із звичайної застуди, якій перехворіли всі троє дітей в родині. Лікувалися вони під наглядом лікаря і строго виконували всі рекомендації. У наймолодшого раптово піднялася температура.

"Всі кашляли, лікувалися на антибіотиках. На кінець антибіотиків у нього піднімається температура. На температуру викликаємо швидку і їдемо в лікарню", - згадує мама.

У лікарні дитині поставили діагноз гостра кишкова інфекція і відправили в стаціонар, а ще через три дні перевели в реанімацію.

За словами мами, лікарі не могли поставити дитині остаточний діагноз і гадали, що викликає температуру – кишкова інфекція, отит або пієлонефрит.

"Йому зробили три анестезії, три наркози, йому пробили вуха, йому робили переливання крові, як ставили підключицу, вони пробили йому легке. І з того дня йому ставало все гірше і гірше", - розповіла Ткаченко.

Через три тижні хлопчик помер від сепсису. Такий висновок зробили лікарі і сказали, що діяли за протоколом.

"Важке захворювання сепсис імунодифіциту. Дитина не раз оглядалася консиліумом лікарів, було призначено лікування. На жаль, при такому діагнозі 50 відсотків летальності", - розповів завідувач відділенням інтенсивної терапії Житомирської міської лікарні Володимир Мадзігон.

Тетяна Ткаченко звинувачує у смерті сина медиків і вважає, що йому неправильно поставили діагноз. Крім того, жінка просила відправити малюка в Київ, але лікарі відмовилися і вважали, що в цьому не було необхідності.

"Довели до гробу! У нього був пронос, можливо, зубки йшли, від банальної застуди поставили діагноз сепсис", - вважає мама.

На даний момент вже зібрана комісія міського управління, яка буде розслідувати смерть дитини. Лікарів від роботи усувати не стали, так як чиновники вважають, що вони не винні.

"Це ж не перші випадки, ви розумієте, це життя. Лікарі все робили правильно, зараз емоції, це зрозуміло", - вважає начальник Житомирського міського управління охорони здоров'я Марія Мисюрова.

Батьки з ними не згодні і віднесли заяву в прокуратуру.

"Я хочу, щоб вони більше не працювали, щоб вони не вбивали дітей. У мене двоє діточок, куди йти лікувати дітей, якщо таке недбале ставлення", - пояснює Тетяна Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Мелітополі лікар відмовилася оглянути дитину і нахамила матері.

А також повідомляли про те, що у Рівненській області подружжя звинуватили у смерті дитини лікарів.

Відео: РБК-Україна