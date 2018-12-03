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Анестезіолог був п'яний: у Вінницькій області померло немовля

STYLERЖиття    03.12.2018 - 19:16

Відео: YouTube/ТСН

У Вінниці, в обласній дитячій лікарні померла 2-місячна дівчинка. Подробиці трагедії розповіли в сюжеті ТСН.

Батьки дівчинки впевнені, що дитині поставили неправильний діагноз і вона мала всі шанси вижити. А про те, що дитина померла, їм повідомив п'яний анестезіолог.

Проблеми зі здоров'ям у новонародженої дівчинки почалися майже два тижні тому. Вона почала частіше плакати і відмовлялася від їжі. Стурбовані батьки звернулися спочатку до сімейного лікаря, потім до педіатра. Однак вони нічого не знайшли у дитини і повідомили, що причин госпіталізувати дівчинку немає.

Ще через кілька днів немовля почало задихатися. Її відвезли в дитячу обласну лікарню і як розповів батько, майже 4 години не могли поставити дитині діагноз. В реанімаційне відділення батьків не пустили. А потім до них вийшов анестезіолог, від якого явно несло алкоголем, і повідомив, що Настя померла. У дівчинки зупинилося серце.

Завідувач реанімаційного відділення лікарні Анатолій Стародуб спробував виправдати анестезіолога і повідомив, що він випив чарку алкоголю після операції, а не до неї. Але поліцейські відправили лікаря на експертизу, яка показала в крові більше одного проміле, що свідчить про сильне алкогольне сп'яніння.

Співробітники правоохоронних органів відкрили два кримінальні провадження за статтею про смерть дитини, а також за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

 

Скріншоти з відео (YouTube/ТСН)

За попередніми даними, двомісячна дівчинка померла від вродженого пороку серця. Департамент охорони здоров'я проводить паралельно і свою перевірку даного інциденту.

Анестезіолог після події вирушив на лікарняний і вже є наказ про його звільнення, але доведеться почекати, поки він знову вийде на роботу.

Крім того, якщо його провину доведуть, то йому загрожує 3 роки в'язниці без права на лікарську практику.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Житомирській області померло немовля.

А також розповідали про те, що у Рівненській області подружжя звинуватили у смерті дитини лікарів.

Відео: РБК-Україна

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