Все методы хороши: в Киеве мужчина покусал сотрудника полиции

Коллаж РБК-Украина

Мужчина так хотел спасти своего друга, что ничего лучше не придумал, как укусить полицейского

В Голосеевском управлении полиции произошел интересный случай. Мужчина укусил полицейского, чтобы помочь освободить своего друга, которого задержали правоохранители. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

По данным полиции, работники полка особого назначения №2 доставили в отделение мужчину, у которого был найден краденый телефон.

По словам старшего следователя Голосеевского управления полиции Олега Самойлика, во время оформления дела в управление ворвался неизвестный, который требовал отпустить своего друга.

После чего мужчина схватился за оружие одного из сотрудников полиции. Правоохранители задержали хулигана, однако он укусил за руку патрульного.

Кусающимся мужчиной оказался 26-летний киевлянин, который ранее уже был судим за хулиганство.

Напомним, что в Киеве угонщики авто устроили драку с патрульными. Во время инцидента пострадал один правоохранитель.

Ранее сообщалось, что квартирный вор "убегал" от полиции с 5 этажа по простыне, но сорвался и упал вниз.