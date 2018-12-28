ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Все методы хороши: в Киеве мужчина покусал сотрудника полиции

STYLERЖизнь    28.12.2018 - 17:50
Все методы хороши: в Киеве мужчина покусал сотрудника полиции
Коллаж РБК-Украина

Мужчина так хотел спасти своего друга, что ничего лучше не придумал, как укусить полицейского

В Голосеевском управлении полиции произошел интересный случай. Мужчина укусил полицейского, чтобы помочь освободить своего друга, которого задержали правоохранители. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

По данным полиции, работники полка особого назначения №2 доставили в отделение мужчину, у которого был найден краденый телефон.

По словам старшего следователя Голосеевского управления полиции Олега Самойлика, во время оформления дела в управление ворвался неизвестный, который требовал отпустить своего друга.

После чего мужчина схватился за оружие одного из сотрудников полиции. Правоохранители задержали хулигана, однако он укусил за руку патрульного.

Кусающимся мужчиной оказался 26-летний киевлянин, который ранее уже был судим за хулиганство.

Напомним, что в Киеве угонщики авто устроили драку с патрульными. Во время инцидента пострадал один правоохранитель.

Ранее сообщалось, что квартирный вор "убегал" от полиции с 5 этажа по простыне, но сорвался и упал вниз.

Полиция усилит патрулирование на новогодние праздники Нападение на патрульную во Львове: появилось видео
Новости Украины Киевполиция
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь