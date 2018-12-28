Всі методи хороші: у Києві чоловік покусав співробітника поліції

Колаж РБК-Україна

Чоловік так хотів врятувати свого друга, що нічого кращого не придумав, як вкусити поліцейського

У Голосіївському управлінні поліції стався цікавий випадок. Чоловік вкусив поліцейського, щоб допомогти звільнити свого друга, якого затримали правоохоронці. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

За даними поліції, працівники полку особливого призначення №2 доставили у відділення чоловіка, у якого був знайдений крадений телефон.

За словами старшого слідчого Голосіївського управління поліції Олега Самойлик, під час оформлення справи в управління увірвався невідомий, який вимагав відпустити свого друга.

Після чого чоловік схопився за зброю одного зі співробітників поліції. Правоохоронці затримали хулігана, однак він вкусив за руку патрульного.

Чоловіком, що кусався виявився 26-річний киянин, який раніше вже був судимий за хуліганство.

Нагадаємо, що в Києві викрадачі авто влаштували бійку з патрульними. Під час інциденту постраждав один правоохоронець.

Раніше повідомлялося, що квартирний злодій "тікав" від поліції з 5 поверху по простирадлі, але зірвався і впав вниз.