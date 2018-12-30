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У центрі Києва влаштували побоїще і кидалися на поліцію: кадри з місця НП

STYLERЖиття    30.12.2018 - 14:45

Відео: бійка в центрі Києва (Youtube-канал/Інформатор)

Київським правоохоронцям довелося затримати членів п'яної компанії, які влаштували розборки прямо у центрі міста, а пізніше – накинулися на поліцейських. Про це повідомляє "Інформатор".

Так, на вулиці Велика Васильківська в компанії з 10 чоловік спалахнула бійка. Вона сталася між двома не тверезими молодими людьми, однак пізніше до них приєдналася дівчина.

"Вона кидалася на них, кричала, вимахувала руками і ногами. Інші намагалися їх разбороніть, що виходило це не дуже вдало", - сказано в повідомленні.

У центрі Києва влаштували побоїще і кидалися на поліцію: кадри з місця НП

Фото: бійка в центрі Києва (Youtube-канал/Інформатор)

Як стверджують очевидці, причиною НП стало те, що один з винуватців бійки заступився за дівчину. В результаті – у одного з хлопців розбите обличчя. Коли на місце події прибули правоохоронці, він вирішив спровокувати їх на конфлікт: кидався і намагався влізти в бійку.

"Молодих людей, які влаштували бійку, забрала поліція. Винних і запобіжного заходу встановить слідство", - йдеться в повідомленні.

У центрі Києва влаштували побоїще і кидалися на поліцію: кадри з місця НП

Фото: бійка в центрі Києва (Youtube-канал/Інформатор)

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області в одному з сіл під час побутової сварки чоловік жорстоко побив свою колишню дружину, в результаті чого жінка померла від отриманих травм.

Також ми писали про те, що в Києві в Голосіївському управлінні поліції чоловік вкусив поліцейського, щоб допомогти звільнити свого друга, якого затримали правоохоронці.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області банда підлітків після побиття однолітків оголосила полювання на бездомних.

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