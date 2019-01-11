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У Закарпатській області 18-річному хлопцеві четверо проломили голову кийками

STYLERЖиття    11.01.2019 - 19:57
У Закарпатській області 18-річному хлопцеві четверо проломили голову кийками
Фото: pixabay.com

Потерпілий зараз знаходиться в Хустській лікарні

У місті Хуст, яке знаходиться в Закарпатській області, четверо юнаків кийками проломили голову 18-річному хлопцеві. Про це розповіла місцева мешканка на сторінці групи "Підслухано Хуст" Facebook.

За словами жінки, яка була очевидцем події, молоді люди сильно побили хлопця і залишили його лежати на снігу.

"Мати невтішний плаче, залучили ужгородських лікарів", - написала Іванна Мамчич.

Вона також зазначила, що сподівається на те, що хулігани, які так вчинили з хлопцем, будуть покарані.

"Всі повинні розуміти, якщо ти береш біту і добиваешь когось, то обов'язково сядеш у в'язницю і ніякий добрий дядя не пробачить, навіть якщо ти "дитина", - прокоментувала жінка.

Нагадаємо, що під час святкування Різдва у Києві чоловік вдарив брата ножем прямо в серце. Інцидент стався на Троєщині. При цьому чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше повідомлялося, що в мережі опублікували правила поведінки для підлітків під час свят.

Ми також повідомляли про те, що в центрі Києва п'яна компанія влаштувала бійку посеред вулиці, а потім накинулася на співробітників поліції. Інцидент стався на вулиці Велика Васильківська.

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