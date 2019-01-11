У Закарпатській області 18-річному хлопцеві четверо проломили голову кийками

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Потерпілий зараз знаходиться в Хустській лікарні

У місті Хуст, яке знаходиться в Закарпатській області, четверо юнаків кийками проломили голову 18-річному хлопцеві. Про це розповіла місцева мешканка на сторінці групи "Підслухано Хуст" Facebook.

За словами жінки, яка була очевидцем події, молоді люди сильно побили хлопця і залишили його лежати на снігу.

"Мати невтішний плаче, залучили ужгородських лікарів", - написала Іванна Мамчич.

Вона також зазначила, що сподівається на те, що хулігани, які так вчинили з хлопцем, будуть покарані.

"Всі повинні розуміти, якщо ти береш біту і добиваешь когось, то обов'язково сядеш у в'язницю і ніякий добрий дядя не пробачить, навіть якщо ти "дитина", - прокоментувала жінка.

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