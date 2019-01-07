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Отмечали Рождество: в Киеве мужчина ударил брата ножом в сердце (фото)

STYLERПроисшествия    07.01.2019 - 15:57
Отмечали Рождество: в Киеве мужчина ударил брата ножом в сердце (фото)
Фото: Наручники (РБК-Украина)

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии

В Киеве на Троещине полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес удар ножом своему младшему брату. Об этом в понедельник, 7 января, сообщает "Киев Оперативный".

Также опубликованы фотографии с места происшествия.

Отмечали Рождество: в Киеве мужчина ударил брата ножом в сердце (фото)Фото: kyivoperativ.info

Отмечается, что инцидент произошел в квартире по адресу ул. Маяковского, 46, где семья отмечала праздник Рождества - пили водку. В определенный момент между двумя братьями возник конфликт, который перерос в драку.

Отмечали Рождество: в Киеве мужчина ударил брата ножом в сердце (фото)

Фото: kyivoperativ.info

"Старший брат взял нож и засадил его в левую часть грудной клетки. Уже после этого родственники решили вызвать скорую, а те, в свою очередь, вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Отмечали Рождество: в Киеве мужчина ударил брата ножом в сердце (фото)Фото: kyivoperativ.info

Правоохранители задержали преступника.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отмечали Рождество: в Киеве мужчина ударил брата ножом в сердце (фото)Фото: kyivoperativ.info

Как сообщалось ранее, 5 января полиция опубликовала обращение к жителям Днепра с просьбой помочь в опознании девушки, которую вероятно убили и сложили в чемодан. 

Также мы писали о том, что в Винницкой области 30-летний сын убил топором свою мать во время ссоры, которая произошла накануне Нового года. 

Напомним, в новогоднюю ночь в Одесской области в одном из сел Тарутинского района мужчина жестоко избил и травмировал человека - ножом отрезал ухо.

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