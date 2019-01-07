Отмечали Рождество: в Киеве мужчина ударил брата ножом в сердце (фото)

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии
В Киеве на Троещине полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес удар ножом своему младшему брату. Об этом в понедельник, 7 января, сообщает "Киев Оперативный".
Также опубликованы фотографии с места происшествия.
Фото: kyivoperativ.info
Отмечается, что инцидент произошел в квартире по адресу ул. Маяковского, 46, где семья отмечала праздник Рождества - пили водку. В определенный момент между двумя братьями возник конфликт, который перерос в драку.
Фото: kyivoperativ.info
"Старший брат взял нож и засадил его в левую часть грудной клетки. Уже после этого родственники решили вызвать скорую, а те, в свою очередь, вызвали полицию", - говорится в сообщении.
Фото: kyivoperativ.info
Правоохранители задержали преступника.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Фото: kyivoperativ.info
Как сообщалось ранее, 5 января полиция опубликовала обращение к жителям Днепра с просьбой помочь в опознании девушки, которую вероятно убили и сложили в чемодан.
Также мы писали о том, что в Винницкой области 30-летний сын убил топором свою мать во время ссоры, которая произошла накануне Нового года.
Напомним, в новогоднюю ночь в Одесской области в одном из сел Тарутинского района мужчина жестоко избил и травмировал человека - ножом отрезал ухо.