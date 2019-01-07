Відзначали Різдво: в Києві чоловік вдарив брата ножем у серце (фото)

Фото: Наручники (РБК-Україна)

Потерпілого госпіталізували у важкому стані

У Києві на Троєщині поліцейські затримали чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння у ході сварки наніс удар ножем своєму молодшому братові. Про це у понеділок, 7 січня, повідомляє "Київ Оперативний".

Також опубліковані фотографії з місця події.

Фото: kyivoperativ.info

Зазначається, що інцидент стався в квартирі за адресою вул. Маяковського, 46, де сім'я відзначала свято Різдва - пили горілку. У певний момент між двома братами виник конфлікт, який переріс у бійку.

Фото: kyivoperativ.info

"Старший брат узяв ножа і засадив його в ліву частину грудної клітки. Вже після цього родичі вирішили викликати швидку, а ті, в свою чергу, викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.

Фото: kyivoperativ.info

Правоохоронці затримали злочинця.

Потерпілого госпіталізували у важкому стані.

Фото: kyivoperativ.info

Як повідомлялося раніше, 5 січня поліція опублікувала звернення до жителів Дніпра з проханням допомогти у впізнанні дівчини, яку ймовірно вбили і склали у валізу.

Також ми писали про те, що у Вінницькій області 30-річний син убив сокирою свою матір під час сварки, яка відбулася напередодні Нового року.

Нагадаємо, у новорічну ніч в Одеській області в одному з селищ Тарутинського району чоловік жорстоко побив і травмував людину - ножем відрізав вухо.