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В Киеве прохожий с ножом и продавец с топором устроили драку из-за елки

STYLERЖизнь    25.12.2018 - 10:42
В Киеве прохожий с ножом и продавец с топором устроили драку из-за елки
Фото: РБК-Украина

Обошлось без пострадавших

В Киеве 25 декабря около 03:00 по улице Урловской, 19 произошел странный инцидент: прохожий с ножом и перцовым баллончиком попытался украсть елку, однако был остановлен хозяином с топором. Об этом рассказал "Информатор".

Сообщается, что двое неизвестных подошли к елкам и что-то высматривали. Это заметил продавец, который, сидя в машине, сторожил товар. Далее мужчина выбежал из авто и между жителями началась драка. 

Неизвестные пустили в ход перцовый баллончик, а также попытались нанести ножевые ранения. Продавец в это время защищался топором. В ходе конфликта продавцу повредили его Mercedes.

 

Фото: (informator.news)

Один из жителей столицы заметил происходящее из окна своего дома и решил сообщить в полицию. Когда грабители увидели патрульных, то попытались убежать с елкой в неизвестном направлении, однако их задержали. Пострадавших не обнаружено. На грабителей будут составлены административные материалы за хулиганство. 

Напомним, что в сети появилось видео побоища в супермаркете Киева. На опубликованных кадрах видно пьяных мужчин, которые откровенно издевались и хамили охранникам. В какой-то момент завязалась драка, в ходе которой пьяных посетителей повалили на землю и начали избивать.

Мы писали, что нардеп и политолог устроили побоище в прямом эфире. Во время эфира Мосийчук обвинил Семенченко в работе на Кремль и назвал российским пропагандистом, который работает за деньги Кадырова.

Ранее украинцы сообщили, что думают о массовой драке в Раде. Причиной конфликта, в котором были задействованы около 20 слуг народа, стало то, что Шуфрич сорвал с парламентской трибуны плакат "Агента Путина Медведчука - под суд!". Это и не понравилось Березе, который считает, что лидеру "Украинского выбора" место за решеткой.

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