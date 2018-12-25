В Киеве прохожий с ножом и продавец с топором устроили драку из-за елки

Фото: РБК-Украина

Обошлось без пострадавших

В Киеве 25 декабря около 03:00 по улице Урловской, 19 произошел странный инцидент: прохожий с ножом и перцовым баллончиком попытался украсть елку, однако был остановлен хозяином с топором. Об этом рассказал "Информатор".

Сообщается, что двое неизвестных подошли к елкам и что-то высматривали. Это заметил продавец, который, сидя в машине, сторожил товар. Далее мужчина выбежал из авто и между жителями началась драка.

Неизвестные пустили в ход перцовый баллончик, а также попытались нанести ножевые ранения. Продавец в это время защищался топором. В ходе конфликта продавцу повредили его Mercedes.

Фото: (informator.news)

Один из жителей столицы заметил происходящее из окна своего дома и решил сообщить в полицию. Когда грабители увидели патрульных, то попытались убежать с елкой в неизвестном направлении, однако их задержали. Пострадавших не обнаружено. На грабителей будут составлены административные материалы за хулиганство.



Напомним, что в сети появилось видео побоища в супермаркете Киева. На опубликованных кадрах видно пьяных мужчин, которые откровенно издевались и хамили охранникам. В какой-то момент завязалась драка, в ходе которой пьяных посетителей повалили на землю и начали избивать.

Мы писали, что нардеп и политолог устроили побоище в прямом эфире. Во время эфира Мосийчук обвинил Семенченко в работе на Кремль и назвал российским пропагандистом, который работает за деньги Кадырова.

Ранее украинцы сообщили, что думают о массовой драке в Раде. Причиной конфликта, в котором были задействованы около 20 слуг народа, стало то, что Шуфрич сорвал с парламентской трибуны плакат "Агента Путина Медведчука - под суд!". Это и не понравилось Березе, который считает, что лидеру "Украинского выбора" место за решеткой.