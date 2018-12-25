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"Он должен сдохнуть": нардеп и политолог устроили побоище в прямом эфире (видео)

STYLERЖизнь    25.12.2018 - 06:48

Видео: YouTube / NEWSONE

В прямом эфире ток-шоу произошла очередная драка - на этот раз с участием народного депутата Игоря Мосийчука и эксперта, доктора политических наук Александра Семченко. Инцидент случился вечером 24 декабря на передаче "Эпицентр украинской политики" на телеканале Newsone. Видео потасовки опубликовано в открытом доступе на You-Tube. 

Во время эфира Мосийчук обвинил Семенченко в работе на Кремль и назвал российским пропагандистом, который работает за деньги Кадырова.

Нардеп подчеркнул, что не станет отвечать на вопросы этого политэксперта. 

&quot;Он должен сдохнуть&quot;: нардеп и политолог устроили побоище в прямом эфире (видео)Скриншот

"Я утверждаю на всю страну, что Семченко является кремлевским пропагандистом, который отрабатывает деньги Кремля, ходит в Лукьяновское СИЗО, делает интервью с киллером Кадырова, который там удерживается - Динго. Понимаете? Он сейчас у вас в эфире", - заявил Мосийчук.

&quot;Он должен сдохнуть&quot;: нардеп и политолог устроили побоище в прямом эфире (видео)Скриншот

В свою очередь Семенченко назвал Мосийчука душевнобольным человеком, и нардеп решил покинуть передачу.

"Вы понимаете, во мне 40 осколков сидит, благодаря тем, кого защищает это па*ло... Мой охранник на том свете лежит, человек - случайный прохожий - лежит. А это па*ло ходит защищает киллера, который стрелял в Амину (Окуеву), которую позже убили...", - не сдерживал эмоции депутат и добавил, что Семченко сейчас будет его оскорблять и провоцировать.

Ведущий Вячеслав Пиховшек уговорил нардепа остаться и пообещал проконтролировать ситуацию.

Сразу после этого Александр Семченко заявил, что сейчас "этот душевнобольной человек" на него "пять минут лили ушаты де**ма". 

После этих слов Мосийчук с тростью стал приближаться к Семенченко, а тот встал в боевую стойку. Началась потасовка. Оба повалились на пол и принялись бороться, применяя удушающие приемы. Доктора политических наук ухватил парламентария за нос. В конце-концов дерущихся разняли.

 

Фото: скриншот YouTube / NEWSONE

Семченко безуспешно пытался получить поддержку среди других участников передачи, но ему порекомендовали "не провоцировать".   

Мосийчук потребовал, чтобы политолог покинул передачу: "Он должен уйти! Я его убью, понимаешь?! Он должен сдохнуть!" 

Ведущий Пиховшек попросил Семченко на время удалиться из студии. Мосийчук остался. 

Покидая передачу и поднимаясь по ступеням, политолог кинул реплику в адрес Мосийчука, и тот с тростью кинулся вслед за ним. Нардеп нанес удар Семенченко по спине, после чего Мосийчука удержали и вернули в зал. 

Ранее сообщалось, что между народными депутатами Александром Вилкулом ("Оппозиционный блок") и Алексеем Гончаренко (Блок Петра Порошенко) произошла словесная перепалка, в ходе которой они обменивались взаимными оскорблениями и чуть не подрались. 

Также мы писали о том, что внефракционный народный депутат Сергей Мельничук и депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько устроили драку после эфира ток-шоу на одном из телеканалов.

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Видео: РБК-Украина

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