"Він має здохнути": нардеп і політолог влаштували бойовисько в прямому ефірі (відео)

Відео: YouTube / NEWSONE

У прямому ефірі ток-шоу сталася чергова бійка - цього разу за участю народного депутата Ігоря Мосійчука та експерта, доктора політичних наук Олександра Семченка. Інцидент стався ввечері 24 грудня на передачі "Епіцентр української політики" на телеканалі Newsone. Відео бійки опубліковано у відкритому доступі на You-Tube.

Під час ефіру Мосійчук звинуватив Семенченка в роботі на Кремль і назвав російським пропагандистом, який працює за гроші Кадирова.

Нардеп наголосив, що не буде відповідати на питання цього політексперта.

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"Я стверджую на всю країну, що Семченко є кремлівським пропагандистом, який відпрацьовує гроші Кремля, ходить у Лук'янівське СІЗО, робить інтерв'ю з кілером Кадирова, який там утримується - Дінго. Розумієте? Він зараз у вас в ефірі", - заявив Мосійчук.

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У свою чергу Семенченко назвав Мосійчука психічно хворою людиною, і нардеп вирішив покинути передачу.

"Ви розумієте, в мені 40 осколків сидить, завдяки тим, кого захищає це па*ло... Мій охоронець на тому світі лежить, людина - випадковий перехожий - лежить. А це па*ло ходить захищає кілера, який стріляв у Аміну (Окуєву), яку пізніше вбили...", - не стримував емоції депутат і додав, що Семченко зараз буде його ображати і провокувати.

Ведучий В'ячеслав Піховшек умовив нардепа залишитися і пообіцяв проконтролювати ситуацію.

Відразу після цього Олександр Семченко заявив, що зараз "ця душевнохвора людина" на нього "п'ять хвилин лила цебри л**на".

Після цих слів Мосійчук з тростиною став наближатися до Семенченка, а той став у бойову стійку. Почалася бійка. Обидва повалилися на підлогу і почали боротися, застосовуючи задушливі прийоми. Доктор політичних наук вхопив парламентарія за ніс. В решті решт їх розняли.

Фото: скріншот з YouTube / NEWSONE

Семченко безуспішно намагався отримати підтримку серед інших учасників передачі, але йому порадили "не провокувати".

Мосійчук зажадав, щоб політолог покинув передачу: "Він має піти! Я його вб'ю, розумієш?! Він має здохнути!"

Ведучий Піховшек попросив Семченка наразі вийти зі студії. Мосійчук залишився.

Покидаючи передачу і піднімаючись по сходах, політолог кинув репліку на адресу Мосійчука, і той з тростиною кинувся слідом за ним. Нардеп завдав удар Семенченку по спині, після чого Мосійчука втримали і повернули в зал.

Раніше повідомлялося, що між народними депутатами Олександром Вілкулом ("Опозиційний блок") і Олексієм Гончаренко (Блок Петра Порошенка) відбулася словесна перепалка, в ході якої вони обмінювалися взаємними образами і мало не побилися.

Також ми писали про те, що позафракційний народний депутат Сергій Мельничук і депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько влаштували бійку після ефіру ток-шоу на одному з телеканалів.

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Відео: РБК-Україна