У Києві перехожий з ножем і продавець з сокирою влаштували бійку через ялинку

Фото: РБК-Україна

Обійшлося без постраждалих

У Києві 25 грудня близько 03:00 на вулиці Урловській, 19 стався дивний інцидент: перехожий з ножем і перцевим балончиком спробував вкрасти ялинку, однак був зупинений господарем з сокирою. Про це розповідає "Інформатор".

Повідомляється, що двоє невідомих підійшли до ялинок і щось видивлялися. Це помітив продавець, який, сидячи в машині, сторожив товар. Далі чоловік вибіг з авто і між жителями почалася бійка.

Невідомі пустили в хід перцевий балончик, а також спробували нанести ножові поранення. Продавець у цей час захищався сокирою. В ході конфлікту продавцю пошкодили його Mercedes.

Фото: (informator.news)

Один з жителів столиці помітив, що відбувається з вікна свого будинку і вирішив повідомити в поліцію. Коли грабіжники побачили патрульних, то спробували втекти з ялинкою в невідомому напрямку, однак їх затримали. Постраждалих не виявлено. На грабіжників будуть складені адміністративні матеріали за хуліганство.



Нагадаємо, що у мережі з'явилося відео побоїща в супермаркеті Києва. На опублікованих кадрах видно п'яних чоловіків, які відверто знущалися і хамили охоронцям. У якийсь момент зав'язалася бійка, в ході якої п'яних відвідувачів повалили на землю і почали бити.

Ми писали, що нардеп і політолог влаштували побоїще в прямому ефірі. Під час ефіру Мосійчук звинуватив Семенченко в роботі на Кремль і назвав російським пропагандистом, який працює за гроші Кадирова.

Раніше українці повідомили, що думають про масову бійку в Раді. Причиною конфлікту, в якому були задіяні близько 20 слуг народу, стало те, що Шуфрич зірвав з парламентської трибуни плакат "Агента Путіна Медведчука - під суд!". Це і не сподобалося Березі, який вважає, що лідеру "Українського вибору" місце за гратами.