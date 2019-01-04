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В Винницкой области сын убил мать топором и пошел отмечать Новый год

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 17:16
В Винницкой области сын убил мать топором и пошел отмечать Новый год
Коллаж РБК-Украина

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы

В Винницкой области 30-летний сын убил свою мать во время ссоры, которая произошла накануне Нового года. Об этом 4 января проинформировала пресс-служба полиции Винницкой области.

Вечером 31 декабря в летней кухне между сыном и матерью произошел конфликт. Однако словесная перепалка длилась недолго, поскольку мужчина схватил топор и ударил жертву обухом по голове.

В Винницкой области сын убил мать топором и пошел отмечать Новый год

Мать после удара выжить не смогла. Когда сын убедился, что она не дышит, то закрыл дом и пошел праздновать Новый год. Вернувшись через три дня домой, рассказал о смерти женщины соседям.

Правоохранители выехали на место происшествия, где с признаками насильственной смерти обнаружили 55-летнюю местную жительницу. За совершение преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 

Мы писали, что грозит боксеру-собачнику. Правоохранители напомнили, что вечером второго января Очеретяный вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами и во время конфликта ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте. 

Напомним, что недавно в Киеве пять человек, среди которых были двое патрульных, избили 81-летнего авиаконструктора. По словам потерпевшего, при выходе из подземки к нему подбежал незнакомый человек и попросил прикурить, после чего на него посыпались удары сзади и по голове.

Ранее также сообщалось, что в столичном метро полицейские задержали и избили четырех женщин.Среди потерпевших были две беременные женщины. При этом у одной из них - угроза выкидыша, а вторую направили к нейрохирургу.

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