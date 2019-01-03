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"Били ногами, как мяч": в Киеве "копы" напали на авиаконструктора

STYLERПроисшествия    03.01.2019 - 07:02

Видео: YouTube / ТСН

В Киеве возле метро "Шулявская" произошел инцидент - 81-летнего авиаконструктора избили пять человек, среди которых были двое патрульных. У пострадавшего - сотрясение мозга, повреждение зуба и спины, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что на пожилого сотрудника столичного завода "Антонов" Виктора Ковальского напали по указке некоего мужчины в красной куртке по имени Сергей, которого где-то обманули при обмене 10 тысяч долларов. Он привел с собой знакомых и правоохранителей, чтобы добиться "возмездия", да только обознался.

По словам потерпевшего, при выходе из подземки к нему подбежал незнакомый человек и попросил прикурить, после чего на него посыпались удары сзади и по голове.

 

Фото: скриншот

"Били ногами, как мяч. Я крутился, как уж на сковородке", - рассказал Ковальский.

Затем его в наручниках потащили в автомобиль патрульных (свидетели избиения запомнили номер - 4435). Там и выяснилось, что схватили не того.

Как рассказали родственники потерпевшего, на место происшествия прибыли следователи из Соломенского района, но и они упорно пытались "превратить" авиаконструктора в валютного мошенника.

Дочь пострадавшего Виктория Ковальская рассказала, что когда ее отец сидел в полицейском авто, ему сказали: "Сейчас отвезем в следственный изолятор и будем пытать, выбивать правду".

Текже правоохранители не обращали внимания на травмы пожилого авиаконструктора - карету "скорой" вызвали прохожие.

В полиции открещиваются от инцидента и утверждают, что не имеют к этому никакого отношения - мол, все вопросы к патрульным. 

"Сейчас разбираемся с этим – что там произошло", - заявил начальник полиции отдела №2 Соломенского райуправления Дмитрий Забигайло.

Пострадавший написал в полицию заявление - на полицию. По факту избиения открыли уголовное производство. 

Отметим, что Виктор Ковальский является одним из создателей Ан-74 и всемирно известного самолета "Мрия". 

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