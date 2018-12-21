"Угрожал ножом в лицо": в Киеве полицейский напал на ребенка

Злоумышленники были задержаны
20 декабря в Киеве на 12-летнюю девочку напали двое взрослых, один из которых оказался 26-летним работником полиции. О неприятном инциденте сообщила мать пострадавшей в Facebook.
Происшествие случилось в парке за кинотеатром Тампера около 18:00. Двое взрослых ребят 19 и 26 лет напали на девочку с ножом и начали угрожать. После повалили на снег и отобрали телефон. Как выяснилось позже, один из злоумышленников работает в органах, помимо того, у него есть супруга и 10 - месячный ребенок.
"Спасибо добрым людям, Никите и Евгению, которые шли в детский сад забирать своих детей, они спасли нашу дочь, задержали этих уродов с телефоном и вызвали полицию. У меня нет слов, от той ситуации в которую попала наша семья. Кажется, что это сон и все происходит не с тобой. Уважаемые родители, не будьте так беспечны, опасность рядом", - предостерегает мать девочки.
Скриншот поста: (facebook.com/natalya.sargsyan)
Пользователи были шокированы, высказываЯ слова соболезнования пострадавшей и ее маме:
"Какой ужас!";
"Жесть. Держитесь";
"Уроды. Руки отрубать";
"Достигли дна... Не какие-то там бандиты нападают, а те, кто нас защищать должен, получая зарплату за это...";
Скриншот поста: (facebook.com/natalya.sargsyan)
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