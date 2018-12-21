"Угрожал ножом в лицо": в Киеве полицейский напал на ребенка

Коллаж РБК-Украина

Злоумышленники были задержаны

20 декабря в Киеве на 12-летнюю девочку напали двое взрослых, один из которых оказался 26-летним работником полиции. О неприятном инциденте сообщила мать пострадавшей в Facebook.

Происшествие случилось в парке за кинотеатром Тампера около 18:00. Двое взрослых ребят 19 и 26 лет напали на девочку с ножом и начали угрожать. После повалили на снег и отобрали телефон. Как выяснилось позже, один из злоумышленников работает в органах, помимо того, у него есть супруга и 10 - месячный ребенок.

"Спасибо добрым людям, Никите и Евгению, которые шли в детский сад забирать своих детей, они спасли нашу дочь, задержали этих уродов с телефоном и вызвали полицию. У меня нет слов, от той ситуации в которую попала наша семья. Кажется, что это сон и все происходит не с тобой. Уважаемые родители, не будьте так беспечны, опасность рядом", - предостерегает мать девочки.

Скриншот поста: (facebook.com/natalya.sargsyan)

Пользователи были шокированы, высказываЯ слова соболезнования пострадавшей и ее маме:

"Какой ужас!";

"Жесть. Держитесь";

"Уроды. Руки отрубать";

"Достигли дна... Не какие-то там бандиты нападают, а те, кто нас защищать должен, получая зарплату за это...";

Скриншот поста: (facebook.com/natalya.sargsyan)

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