"Погрожував ножем в обличчя": у Києві поліцейський напав на дитину

Колаж РБК-Україна

Зловмисники були затримані

20 грудня в Києві на 12-річну дівчинку напали двоє дорослих, один з яких виявився 26-річним працівником поліції. Про неприємний інцидент повідомила мати постраждалої в Facebook.

Пригода сталася в парку за кінотеатром Тампера близько 18:00. Двоє дорослих хлопців 19 і 26 років напали на дівчину з ножем і почали погрожувати. Після повалили на сніг і відібрали телефон. Як з'ясувалося пізніше, один із зловмисників працює в органах, крім того, у нього є дружина та 10 - місячна дитина.

"Спасибі добрим людям, Микиті і Євгенію, які йшли в дитячий садок забирати своїх дітей, вони врятували нашу дочку, затримали цих виродків з телефоном і викликали поліцію. У мене немає слів, від тієї ситуації, в яку потрапила наша сім'я. Здається, що це сон і все відбувається не з тобою. Шановні батьки, не будьте так безтурботні, небезпека поруч", - застерігає мати дівчинки.

Скріншот поста: (facebook.com/natalya.sargsyan)

Користувачі були шоковані, висловлюючи слова співчуття потерпілій та її мамі:

"Який жах!";

"Жесть. Тримайтеся";

"Виродки. Руки відрубувати";

"Досягли дна... Не якісь там бандити нападають, а ті, хто нас захищати повинен, отримуючи зарплату за це...";

Скріншот поста: (facebook.com/natalya.sargsyan)

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