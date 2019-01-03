"Били ногами, як м'яч": у Києві "копи" напали на авіаконструктора

Відео: YouTube / ТСН

У Києві біля метро "Шулявська" стався інцидент - 81-річного авіаконструктора побили п'ятеро осіб, серед яких були двоє патрульних. У постраждалого струс мозку, пошкодження зуба і спини, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що на літнього співробітника столичного заводу "Антонов" Віктора Ковальського напали за вказівкою якогось чоловіка у червоній куртці на ім'я Сергій, якого десь обдурили при обміні 10 тисяч доларів. Він привів із собою знайомих і правоохоронців, щоб домогтися "відплати", от тільки обізнався.

За словами потерпілого, при виході з підземки до нього підбіг незнайомий чоловік і попросив прикурити, після чого на нього посипалися удари ззаду і по голові.

Фото: скріншот

"Били ногами, як м'яч. Я крутився, як вуж на сковорідці", - розповів Ковальський.

Потім його в наручниках потягнули в автомобіль патрульних (свідки побиття запам'ятали номер - 4435). Там і з'ясувалося, що схопили не того.

Як розповіли родичі потерпілого, на місце події прибули слідчі Солом'янського району, але і вони наполегливо намагалися "перетворити" авіаконструктора на валютного шахрая.

Дочка потерпілого Вікторія Ковальська розповіла, що коли її батько сидів у поліцейському авто, йому сказали: "Зараз відвеземо в слідчий ізолятор і будемо катувати, вибивати правду".

Також правоохоронці не звертали уваги на травми літнього авіаконструктора - карету "швидкої" викликали перехожі.

В поліції відхрещуються від інциденту і стверджують, що не мають до цього ніякого відношення - мовляв, усі питання до патрульних.

"Зараз розбираємося з цим – що там сталося", - заявив начальник відділу поліції №2 Солом'янського райуправління Дмитро Забігайло.

Постраждалий написав у поліцію заяву - на поліцію. За фактом побиття відкрили кримінальне провадження.

Зазначимо, що Віктор Ковальський є одним з творців Ан-74 і всесвітньо відомого літака "Мрія".

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві поліцейські, які охороняли метрополітен "Політехнічний інститут", затримали чотирьох жінок і побили їх кийками.

Також ми писали, що 20 грудня в Києві на 12-річну дівчинку напали двоє дорослих, один з яких виявився працівником поліції.

Нагадаємо, в Олександрівськом Кіровоградської області поліцейські побили підлітка, переплутавши його з грабіжником.