Убийство охранника Порошенко: что грозит боксеру-собачнику

Коллаж РБК-Украина

Боксеру Петру Очеретяному, убившему парня в центре Киева, сообщили о подозрении

Петру Очеретяному, который убил 26-летнего сотрудника Управления госохраны на территории ЖК "Французский квартал", "светит" от 7 до 15 лет лишения свободы. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

Правоохранители напомнили, что вечером второго января Очеретяный вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами и во время конфликта ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте. Сам же 36-летний Петр с места происшествия скрылся и только вечером третьего января вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции.

З'явилося відео конфлікту, який призвів до смерті 26-річного співробітника УДО. Деталі події тут: https://kyivoperativ.info/other/uvaga-rozshuk-116/ Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 3 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Сейчас кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу задержан на основании ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

"В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратуре.

Напомним, что Очеретяный учувствовал в различных соревнованиях в весовой категории до 90 кг (тяжелый вес). Согласно данным профильных сайтов, последний свой бой Петр провел еще в мае 2009 года в столичном Дворце Спорта.

Петр Очеретяный (фото: ringside24.com)

Напомним, что погибшим от одного удара Очеретяного в центре города был 26-летний Василий Хмелюк. Он обеспечивал безопасность первых лиц государства. Судя по страницам в соцсетях молодой жены Василия, он активно занимался спортом и много путешествовал.