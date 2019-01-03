Смерть от одного удара в Киеве: погибший был сотрудником президентской охраны

Видео с места происшествия: kiev.informator.ua

Погибший от одного удара кавказца-собачника в центре Киева был сотрудником Управления госохраны, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства. Убитым оказался 26-летний Василий Хмелюк. Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

У Хмелюка возникла спонтанная ссора с неким прохожим кавказцем, выгуливавшим двух собак породы "такса". После словесной перепалки собачник, по словам очевидцев, неожиданно нанес сильный удар в челюсть оппонента, от которого он рухнул на землю и умер не приходя в сознание.

Фото с места происшествия: kiev.informator.ua

Убийца скрылся с места преступления. Приметы убийцы: мужчина кавказской внешности, приблизительный рост - 185 см, имеет спортивное телосложение, с бородой, был одет в спортивную куртку темного цвета и синие спортивные штаны.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"). Убийце угрожает до 15 лет лишения свободы.

Сейчас оперативники совершают поквартирный обход, поскольку предполагают, что мужчина живет рядом и вероятно скрывается дома.

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