Убил одним ударом: в центре Киева произошла трагедия (фото, видео)

Видео с места происшествия: kiev.informator.ua

В ночь на 3 января в Киеве на Печерске убили мужчину. Инцидент случился около 22:30 по адресу улица Саперное поле, 12 территории ЖК "Французский квартал". Об этом сообщил "Информатор".

По информации ресурса мужчина кавказской внешности с бородой гулял с двумя собаками. В это время второй мужчина подъезжал на машине к парковке. Между ними произошел словесный конфликт, который продолжился после того, как водитель вышел на улицу. Затем мужчина с собаками нанес "собеседнику" удар с кулака в голову.

Фото с места происшествия: kiev.informator.ua

Пострадавший рухнул на землю - ему стало плохо. Медики "скорой", прибывшие на место, пытались реанимировать пострадавшего, однако тот умер не приходя в сознание. По предварительному заключению смерть наступила именно от удара в голову, а не от падения.

Зразу же после атаки нападавший скрылся во дворах. По информации полиции, подозреваемый был одет в спортивный костюм. Детали происшествия выясняет полиция.

Фото с места происшествия: kiev.informator.ua

Кстати, появились новые детали масового убийства в Виннице - стало известно, что убийство планировалось заранее.

Напомним, в Киеве 81-летнего авиаконструктора избили пять человек, среди которых были двое патрульных.

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