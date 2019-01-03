Вбив одним ударом: у центрі Києва сталася трагедія (фото, відео)

Відео з місця події: kiev.informator.ua

В ніч на 3 січня в Києві на Печерську вбили чоловіка. Інцидент стався близько 22:30 за адресою вулиця Саперне поле, 12 території ЖК "Французький квартал". Про це повідомив "Информатор".

За інформацією ресурсу чоловік кавказької зовнішності з бородою гуляв з двома собаками. В цей час другий чоловік під'їжджав на машині до парковки. Між ними стався словесний конфлікт, який продовжився після того, як водій вийшов на вулицю. Потім чоловік з собаками завдав "співрозмовнику" удар кулаком в голову.

Фото з місця події: kiev.informator.ua

Потерпілий впав на землю - йому стало погано. Медики "швидкої", які прибули на місце, намагалися реанімувати потерпілого, проте той помер не приходячи до свідомості. За попереднім висновком, смерть настала від удару в голову, а не від падіння.

Зразу ж після атаки нападник зник у дворах. За інформацією поліції, підозрюваний був одягнений в спортивний костюм. Деталі події з'ясовує поліція.

Фото з місця події: kiev.informator.ua

До речі, з'явилися нові деталі масового вбивства у Вінниці - стало відомо, що вбивство планувалося заздалегідь.

Нагадаємо, в Києві 81-річного авіаконструктора побили п'ятеро осіб, серед яких були двоє патрульних.

Раніше ми повідомляли про те, що в Черкаській області затримали вбивцю співробітника рибоохорони.