Планировал заранее: новые детали убийства семьи в Виннице

Видео: (YouTube/ТСН)

Подозреваемый в жутком убийстве семьи в Виннице после совершения преступления выбросил молоток, завернутый в трусы, которым забил свою мать, жену и двоих детей. Отмечается, что мужчина находился в трезвом уме, а убийство планировал заранее. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения у мужчины почти постоянно были закрыты глаза, свою причастность к убийству признавать не хочет, говорит, что помнит только частичные отрывки.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

В семье были постоянные скандалы, поскольку мужчина изменял. Есть версия, что убийство он планировал заранее. Прокурор Валерий Шиманский утверждает: "Через некоторое время решил совершить убийство с целью устранения препятствий проживания с другой женщиной".

Адвокат просил для подзащитного медицинской помощи, но врачи скорой после осмотра позволяют продолжить заседание. Судья уже объявил решение об аресте на 60 суток.

Отмечается, что когда мужчину задержали, он был трезв и в здравом уме. Сейчас ему назначена психологическая экспертиза. За массовое убийство правонарушителю грозит пожизненное заключение.

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