"Берегите друг друга": в полиции назвали количество убийств в новогоднюю ночь в Украине

Фото: полиция на месте преступления в Виннице (vn.npu.gov.ua)

Также в первый день 2019 года произошло резонансное смертельное ДТП в Николаевской области

В разных областях Украины в течение праздничных новогодних суток всего было совершено 8 убийств. Об этом во вторник, 1 января, сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, в Николаевской области в дорожно-транспортном происшествии погибли восемь человек.

Аброськин призвал беречь друг друга, особенно в эти праздничные дни, "чтобы потом ничто не омрачало ни праздник, ни жизни".

Среди убийств он в первую очередь назвал жуткий инцидент в Виннице.

"Очень трагическое убийство в Виннице, где по-зверски была убита целая семья - женщина-пенсионерка, 1953 г.р., ее невестка, 1987р.н., дети двух и семи лет. Подозреваемый, близкий родственник, следователями полиции задержан", - сообщил замглавы НПУ.

В Днепропетровской области в городе Никополь 50-летний местный житель ограбил и убил 48-летнюю женщину. Полиция в течение суток задержала преступника. Аброськин отметил, что мужчина украл ноутбук и мобильный телефон.

"Это и вся добыча подонка", - отметил он.

В Черкасской области в новогоднюю ночь правоохранители задержали 52-летнего жителя Киевской области, который 27 декабря убил 52-летнего мужчину - работника управления Государственного рыбного хозяйства Киева и Киевской области.

"Чтобы скрыть свое преступление, он вывез тело убитого в соседнюю Черкасской области", - разъяснил Аброськин.

Также он напомнил о страшном ДТП 1 января в Николаевской области на автодороге Днепр-Николаев, жертвами которого стали 8 человек.

Скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции задержали родственника погибших в Виннице двух женщин и двух детей по подозрению в их убийстве.

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