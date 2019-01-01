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В Запорожье жестоко избили лидера "АвтоЕвроСила" (фото 18+)

STYLERПроисшествия    01.01.2019 - 16:55
В Запорожье жестоко избили лидера "АвтоЕвроСила" (фото 18+)
Иллюстративное фото: РБК-Украина

Мужчина пострадал за замечание по поводу использования петард

В Запорожье жестоко избили лидера организации "АвтоЕвроСила" Влада Погорелова за замечание по поводу использования пиротехники. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook

 По словам Погорелова, он получил множественные травмы, в том числе, в область головы. Также ему прострелили ногу.

Внимание! Фото18+.

В Запорожье жестоко избили лидера &quot;АвтоЕвроСила&quot; (фото 18+)

Избитый Влад Погорелов (фото: facebook.com)

Руководитель пресс-службы главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик сообщила, что вечером в Коммунарский отдела полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставили гражданина 1988 года рождения - об этом сообщил "Укринформ".

В Запорожье жестоко избили лидера &quot;АвтоЕвроСила&quot; (фото 18+)

Избитый Влад Погорелов (фото: facebook.com)

По словам потерпевшего, травмы он получил около шести вечера на улице Новокузнецкая от неизвестного. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле "Lanos".

По словам Людвик, полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался мужчина 1981 года рождения. Против него открыто уголовное дело по статье "хулиганство" (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). 

Напомним, сеть возмущена избиением отца активиста Майдана.

Также мы сообщали о том, что подозреваемого в убийстве активиста Майдана оставили под стражей.

Кстати, недавно таможня дала разъяснение о добровольном взносе при растаможке "евроблях".

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