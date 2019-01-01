У Запоріжжі жорстоко побили лідера "АвтоЄвроСила" (фото 18+)

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Чоловік постраждав за зауваження з приводу використання петард

В Запоріжжі жорстоко побили лідера організації "АвтоЕвроСила" Влада Погорєлова за зауваження з приводу використання піротехніки. Про це потерпілий повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Погорєлова, він отримав численні травми, в тому числі, в область голови. Також йому прострелили ногу.

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Побитий Влад Погорєлов (фото: facebook.com)

Керівник прес-служби головного управління Нацполіції в Запорізькій області Катерина Людвік повідомила, що ввечері в Комунарський відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставили громадянина 1988 року народження - про це повідомив "Укрінформ".

Побитий Влад Погорєлов (фото: facebook.com)

За словами потерпілого, травми він отримав близько шостої вечора на вулиці Новокузнецька від невідомого. Зловмисник зник з місця події на автомобілі "Lanos".

За словами Людвік, поліція вже затримала підозрюваного. Ним виявився чоловік 1981 року народження. Проти нього відкрито кримінальну справу за статтею "хуліганство" (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, мережа обурена побиттям батька активіста Майдану.

Також ми повідомляли про те, що підозрюваного у вбивстві активіста Майдану залишили під вартою.

до Речі, нещодавно митниця дала роз'яснення про добровільний внесок при розмитненні "евроблях".