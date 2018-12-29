"За твоих сыновей": сеть возмущена избиением отца активиста Майдана

Обращение Николая Мазура (Видео: Youtube)

В селе Лавров трое парней избили общественного активиста отца Владимира Мазура - активного участника Революции Достоинства. Они подъехали на автомобиле к 71-летнему мужчине и с криками "мы вас всех уничтожим" начали бить. Об этом сообщил ресурс "Моя Старосамборщина" в Facebook.

По информации ресурса, 28 декабря в 15.00 общественный активист Владимир Мазур обнаружил в лесу свежесрубленную древесину, и сообщил в полицию - следственная группа зафиксировала преступление.

В тот же день в 20:00 трое парней на "Opel" встретили отца активиста Николая, и начали бить. Николай попытался вырваться, но один из парней ударил его, сбил с ног. Еще один сказал "больше не бейте", сели в машину и поехали, жертву оставили лежать возле дороги.

Николай Мазур, 1947 года рождения проходит медицинское обследование.

Полиция выяснила фамилии парней. Они оказались детьми местного пилорамщика.

Во время избиения молодые люди выкрикивали угрозы.

"За твоих сыновей, за то что суют нос не там где надо, мы вас уничтожим. Мы е**ли Самооборону, полицию, у нас все схвачено".

Николай Мазур (скриншот видео Youtube)

Сеть возмущена такой наглостью.

"Шок... И это односельчане... Неужели не понимают, что нужно ответить по закону и перед Богом... Нужно обязательно наказать", - пишет Наталья Лесик.

"Трудно собрать мысли, чтобы по человечески понять ситуацию... Что же это такое делается у нас? Что это за такие бесстрашные и всесильные парни находятся у нас, первобытными методами пытаются устанавливать какие-то свои права (забывая, что палка имеет два конца...). Именно в таких "отважных" борцах Украина нуждается на Востоке! Это на заметку военкому, у них недобор... Требуем от Старосамборского отделения полиции Самборского ОП ГУ НП во Львовской области срочно расследовать данный факт!, - возмущается Иван Гальо.

"Собрать сход села и решить возможно проживание таких уродов в селе", - предлагает Дидюк Иосиф.

"Нужно сделать как сделали фермеры из Кировоградщины - купили автоматы и защищают свой урожай. Так нужно и лес защищать", - пишет Иван Ковальчук.

Скриншот комментариев группы "Моя Старосамборщине" в Facebook

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