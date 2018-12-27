Попала в трампункт: Марат Башаров жестоко избил супругу

Коллаж РБК-Украина

Актер сломал жене нос

27 декабря стало известно, что актер и телеведущий Марат Башаров избил свою супругу Елизавету, сломав ей нос. Женщина была вынуждена обратиться в трампункт. Об инциденте сообщил брат Лизы Федор, информируют российские СМИ.

Родственник пострадавшей рассказал, что Марат нанес его сестре травмы и сломал нос. Сейчас она высыпается после перенесенного стресса. Отмечается, что актер известен своим буйным поведением.

Он несколько раз был обвинен в том, что поднимал руку на женщин, с которыми проживал. Некоторые считали, что мужчина успокоился и стал уравновешеннее с Лизой Шевырковой, однако, оказалось, что семья просто скрывала личные моменты своей жизни.

Брат пострадавшей утверждает. что это не первый инцидент, когда Башаров мог позволить себе избить Лизу. В прошлом году, когда их сын был еще маленьким, женщину доставили в больницу с травмой руки. Журналистам Лиза всегда твердила, что Марат - заботливый папа и муж. Однако все оказалось иначе.

К слову, председатель Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева данную ситуацию комментировать отказалась. "Разбирайтесь со своими Маратами сами, избил жену? Ну и что теперь? Я-то что?" - возмущаясь сказала женщина.

Напомним, что под Кропивницким школьники избили одноклассника за проигрыш в соревнованиях. Родители утверждают, что одноклассники травят сына не первый месяц. Парень неоднократно возвращался домой с жалобами на школьных товарищей, так случилось и в этот раз.

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