Потрапила у трампункт: Марат Башаров жорстоко побив дружину

Колаж РБК-Україна

Актор зламав жінці ніс

27 грудня стало відомо, що актор і телеведучий Марат Башаров побив свою дружину Лізу, зламавши їй ніс. Жінка була змушена звернутися в трампункт. Про інцидент повідомив брат Лізи Федір, інформують російські ЗМІ.

Родич потерпілої розповів, що Марат завдав його сестрі травм і зламав ніс. Зараз вона висипається після перенесеного стресу. Відзначається, що актор відомий своєю буйною поведінкою.

Він кілька разів був звинувачений в тому, що піднімав руку на жінок, з якими мешкав. Деякі вважали, що чоловік заспокоївся і став врівноваженішим із Лізою Шевирковою, однак, виявилося, що сім'я просто приховувала особисті моменти свого життя.

Брат постраждалої стверджує. що це не перший інцидент, коли Башаров міг дозволити собі побити Лізу. В минулому році, коли син був ще маленьким, жінку доставили до медичного закладу з травмою руки. Журналістам Ліза завжди казала, що Марат - турботливий тато і чоловік. Проте все виявилося інакше.

До слова, голова Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Тамара Плетньова дану ситуацію коментувати відмовилася. "Розбирайтеся зі своїми Маратами самі, побив дружину? Ну і що тепер? Я-то що?" - обурливо відповіла вона.

Нагадаємо, що під Кропивницьким школярі побили однокласника за програш у змаганнях. Батьки стверджують, що однокласники труять сина не перший місяць. Хлопець неодноразово повертався додому зі скаргами на шкільних товаришів, так сталося і цього разу.

Ми писали, що на Прикарпатті чоловік до смерті забив екс-дружину. Як виявилося, між 47-річним чоловіком та жінкою виникла суперечка, яка переросла в конфлікт - екс-чоловік завдав їй численні удари по голові та тулубу.

Як повідомлялося раніше, нещодавно поліцейські затримали 28-річного раніше судимого жителя Полтавщини за жорстоке вбивство 43-річної жінки, тіло якої було виявлено на території будівництва в Софіївській Борщагівці в Києві.